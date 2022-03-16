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Ramazan pidesi kaç TL? Halk Ekmek'te Ramazan pidesi ne kadar oldu 2022?

16.03.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan pidesi kaç TL? sorusunun yanıtı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklama üzerine sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası merak konusu oldu. Bu kapsamda Ramazan pidesi kaç TL? Halk Ekmek'te Ramazan pidesi ne kadar oldu? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen internet kullanıcıları yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte ayrıntılar...

Ramazan pidesi kaç TL? Halk Ekmek'te Ramazan pidesi ne kadar oldu 2022?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ramazan pidesinin fiyatını duyurdu. Ramazan pidesinin fırınlardaki fiyatı 6 TL olarak belirlenirken Halk Ekmek'te kaç TL olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Ramazan pidesi kaç TL? Halk Ekmek'te Ramazan pidesi ne kadar oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Halk Ekmek'te Ramazan pidesi kaç TL?

HALK EKMEK'TE RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesbaından yaptığı açıklamada 330 gram Ramazan pidesinin Halk Ekmek'te 3 TL'den satılacağını belirtti.

İmamoğlu paylaşımında "Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" ifadesine yer verdi.

Halk Ekmek'te Ramazan pidesi kaç TL?

Halk Ekmek'te Ramazan pidesi kaç TL?

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU?

2021'de Halk Ekmek'in 365 gramlık pidesi 1.5 TL'den satışa sunulmuştu. Bu yıl, Halk Ekmek’in üreteceği 330 gramlık Ramazan pidesinin tüm ekonomik zorluklara rağmen 3 TL’den satılacak.

Halk Ekmek'te Ramazan pidesi kaç TL?

RAMAZAN PİDESİ FIRINLARDA NE KADAR?

2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde İstanbul Fırıncılar Odası da 330 gram sade pidenin fiyatını 6 TL olarak açıkladı.

Halk Ekmek'te Ramazan pidesi kaç TL?

Geçtiğimiz Ramazan ayında İstanbul’da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL idi.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan pidesi
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