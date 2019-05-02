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Ramazan pidesinin dumanı tütmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 10:35 | Son Güncelleme

Ramazan pidesinin dumanı tütmeye başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve "11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazan ayına sayılı günler kala fırıncılar ramazan pidesi mesaisine başladı.

Ramazan ayında rutin yoğunluklarından daha fazla mesai yapan ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin sofralardaki yerini alması için yoğun mesai harcayan fırıncı esnafı hazırlıklarını tamamladı.

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da pide fiyatını 3 lira olarak belirlediklerini söyledi.

Ramazan ayının tüm esnaf için hareketli geçtiğini ancak fırıncıların daha fazla mesai yaptığını ifade eden Kayın, "Ramazan ayı toplumumuzun kucaklaştığı, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği aydır. Oda olarak bu yıl 350 gram pide fiyatının 3 lira olmasına karar verdik. Fırıncılarımız bu gramajın üstünde pide yapamayacaklar. Bu gramajın altına inmek isteyen olursa inebilir. Biz bakanlığın bir ekmek kodeksi var ona göre hareket ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların bu yıl daha lezzetli pideler tüketeceğini anlatan Kayın, "Vatandaşlarımızın en iyi, en temiz hizmeti alması için gece gündüz demeden çalışmalar yaptık. Bu ay onlara hizmetin en iyisini vereceğiz. Fırınlarımız sahurda da iftar vaktinde de açık olacak, 24 saat hizmet verecek. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da fırıncılık yapan Gökhan Değirmenci de ramazan ayında vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve un stoklarını tamamladıklarını belirtti.

Ramazan ayında pide kuyruğundaki vatandaşların sabırlı olması gerektiğini aktaran Değirmenci, "Ramazan ayı milletçe kucaklaştığımız bir ay. Bu ayda kimse birbirini kırmasın, üzmesin.Odamız da 350 pidenin fiyatını 3 lira olarak belirledi. Biz de bu çerçevede hazırlıklarımızı tamamladık. Niyetli olan vatandaşlarımız pide kuyruğunda bazen sıkıntı çıkıyor. Biz de işimizi yapıyoruz. Bize anlayış göstermelerini rica ediyorum." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İslam Ramazan Tekirdağ

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