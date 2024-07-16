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  4. Ramazan Pişkin cinayetinde karar! Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ramazan Pişkin cinayetinde karar! Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

16.07.2024 15:55
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İstanbul'da sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erkan Baykut’a mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ramazan Pişkin cinayetinde karar! Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ayrıntılar birazdan...Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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cinayet İstanbul
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