Ramazan reçetesi veren Canan Karatay kimdir? Canan Karatay kaç yaşında, nerelidir? Canan Karatay evli mi?

Ünlü doktor Canan Karatay, her verdiği beslenme önerileri ile gündemde yer alıyor. Canan Karatay, Ramazan ayı boyunca hem sağlıklı beslenmek hem de oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlere reçete gibi önerilerde bulundu. Ev yoğurdu, turşu suyu ve ev turşusunu oruç tutanlara tavsiye eden Canan Karatay'ın özel hayatı ve kim olduğu araştırılıyor. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay hakkında bilmek istediklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANAN KARATAY KİMDİR?

Canan Efendigil Karatay, 2 Mart 1943 yılında Elazığ'da, dünyaya geldi. Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanıdır.

Canan Karatay, lise eğitimini 1961 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamladı. Karatay, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimi aldı. 1972-1974 yılları arasında kazandığı İngiliz Hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı. Karatay, görevini Grup Florence Nightingale Hastanesi'nde sürdürmektedir.

CANAN KARATAY EVLİ Mİ?

Canan Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen Onursal Öğretim Üyesi sıfatıyla ders vermekte olan Ali Karatay'la evlidir.

CANAN KARATAY KİTAPLARI