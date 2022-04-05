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  4. Ramazan reçetesi veren Canan Karatay kimdir? Canan Karatay kaç yaşında, nerelidir? Canan Karatay evli mi?

Ramazan reçetesi veren Canan Karatay kimdir? Canan Karatay kaç yaşında, nerelidir? Canan Karatay evli mi?

05.04.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canan Karatay, Ramazan ayında oruç tutanlar için bazı önerilerde bulundu. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, oruç tutan vatandaşlar için kendi sofrasından ayırmadığı 3 önemli besini açıklamasının ardından ünlü doktor hakkında araştırmalar başladı. İşte Canan Karatay hakkında merak edilenler!

Ramazan reçetesi veren Canan Karatay kimdir? Canan Karatay kaç yaşında, nerelidir? Canan Karatay evli mi?

Ünlü doktor Canan Karatay, her verdiği beslenme önerileri ile gündemde yer alıyor. Canan Karatay, Ramazan ayı boyunca hem sağlıklı beslenmek hem de oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlere reçete gibi önerilerde bulundu. Ev yoğurdu, turşu suyu ve ev turşusunu oruç tutanlara tavsiye eden Canan Karatay'ın özel hayatı ve kim olduğu araştırılıyor. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay hakkında bilmek istediklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANAN KARATAY KİMDİR?

Canan Efendigil Karatay, 2 Mart 1943 yılında Elazığ'da, dünyaya geldi. Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanıdır.

Canan Karatay, lise eğitimini 1961 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamladı. Karatay, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimi aldı. 1972-1974 yılları arasında kazandığı İngiliz Hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı. Karatay, görevini Grup Florence Nightingale Hastanesi'nde sürdürmektedir.

CANAN KARATAY EVLİ Mİ?

Canan Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen Onursal Öğretim Üyesi sıfatıyla ders vermekte olan Ali Karatay'la evlidir.

CANAN KARATAY KİTAPLARI

  • Karatay Diyeti Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si

  • Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık

  • Karatay Mutfağı Kalıcı Kilo Verdiren Yemek Tarifler

  • Karatay Diyeti'yle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi

  • Anne Adayları ve Hamileler İçin Karatay Diyeti

  • Gerçek Tıbbın 10 Şifresi

  • Karatay Diyeti'yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var!
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Oruç Ramazan
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