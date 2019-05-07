HABER

Ramazan ruhu Başakşehir’de yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

On bir ayın sultanı Ramazan, Başakşehir’de bir başka yaşanıyor.

On bir ayın sultanı Ramazan, Başakşehir’de bir başka yaşanıyor. Kayaşehir ve Bahçeşehir’deki etkinlik alanlarıyla Ramazan’ın sevincini ve bereketini tüm ilçeye taşıyan Başakşehir Belediyesi, sıcak yemek uygulamasıyla her gün yüzlerce hanede gönül sofraları da kuruyor.
İstanbul Başakşehir’de Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir etkinliğe katılan vatandaşlar, iftardan sonra çocuklara, teravih namazından sonra ise yetişkinlere yönelik düzenlenen programlara büyük ilgi gösteriyor. Başakşehir Kent Meydanı ve Bahçeşehir Hayatpark’ta eş zamanlı gerçekleştirilen programlar sayesinde Ramazan ayı Başakşehir’de bir başka güzel yaşanıyor.

Ramazan etkinlikleri Kayaşehir ve Bahçeşehir’de
Başakşehir Belediyesi, “11 Ayın Sultanı” Ramazan-ı Şerif’te iftar yemekleri, yardımlar ve eğlence programlarıyla yine vatandaşın gönlünde taht kurdu. Ramazan etkinlikleri kapsamında mehteran takımı, karagöz-hacivat, orta oyunu, şişme maskotlar ve palyaço gösterilerinin yanı sıra sürpriz etkinlikler de vatandaşlara keyifli Ramazan akşamları yaşatıyor.

Özhan ve Özer Başakşehirlilerle buluştu
İlk gün Teravih namazı sonrası Başakşehir Kent Meydanı’nı dolduran Başakşehirliler unutulmaz bir akşam yaşadı. Fatih Camii İmam-Hatibi Hafız Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sunuculuğunu Selahattin Kocaarslan’ın yaptığı programda sahne alan Türk Sanat Musikisinin duayen ismi Ahmet Özhan, sevilen şarkılarını Başakşehirliler için seslendirdi. Sanatçıya şarkılarında vatandaşlar da eşlik etti. Sami Özer’in konseriyle renklenen Bahçeşehir Hayatpark’taki Ramazan eğlenceleri de görülmeye değerdi. İlgiyle takip edilen programlar, havai fişek gösterileriyle sona erdi.

Ramazan sevincine ünlü radyocular da katılacak
Başakşehir’de Kuran-ı Kerim tilaveti, sohbetler ve ney dinletileri ile Ramazan’ın manevi atmosferinin tüm ilçeye yayılması sağlanacak. Ramazan sevincine bu yıl ilk kez Türkiye’nin ünlü radyocuları da eşlik edecek. Afrikalı Ali, Hopdedik Ayhan, Gönül Dostu Şener gibi ünlü radyo programcıları, Başakşehir Kent Meydanı ve Bahşeçehir’deki Hayat Park’ta Başakşehirlilerle buluşacak.

İhtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluklar belediyeden
Başakşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin iftar ve sahur yemeklerini bu Ramazan ayında da evlerine kadar götürecek. 2012 yılından beri devam eden uygulama kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sofrasına her gün korunaklı kaplarda dört çeşit yemek ve tatlıdan oluşan menü ulaştırılacak.

BAKMER’de mukabele programları başladı
Başakşehir’de Ramazan ayının manevi atmosferinin en iyi şekilde yaşanabilmesi için ilçenin pek çok noktasında çeşitli programlar düzenleniyor. İslam dininde önemli bir yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi tarafından ifa ediliyor. "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur’an-ı Kerim’i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) tarafından Başakşehir genelindeki bilgievlerinde yaşatılıyor. Sabah ve öğle vakitlerinde bilgievlerinde bir araya gelen BAKMER’li kadınlar, Kur’an-ı Kerim okumanın huzurunu yaşıyor. Bu kapsamda Başakşehir’deki 8 bilgievinde mukabele programları yapılıyor

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçalandı2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçalandı
Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.