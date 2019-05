Ramazan ruhu Başakşehir’de yaşanıyor

On bir ayın sultanı Ramazan, Başakşehir’de bir başka yaşanıyor. Kayaşehir ve Bahçeşehir’deki etkinlik alanlarıyla Ramazan’ın sevincini ve bereketini tüm ilçeye taşıyan Başakşehir Belediyesi, sıcak yemek uygulamasıyla her gün yüzlerce hanede gönül sofraları da kuruyor.

İstanbul Başakşehir’de Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir etkinliğe katılan vatandaşlar, iftardan sonra çocuklara, teravih namazından sonra ise yetişkinlere yönelik düzenlenen programlara büyük ilgi gösteriyor. Başakşehir Kent Meydanı ve Bahçeşehir Hayatpark’ta eş zamanlı gerçekleştirilen programlar sayesinde Ramazan ayı Başakşehir’de bir başka güzel yaşanıyor.

Ramazan etkinlikleri Kayaşehir ve Bahçeşehir’de

Başakşehir Belediyesi, “11 Ayın Sultanı” Ramazan-ı Şerif’te iftar yemekleri, yardımlar ve eğlence programlarıyla yine vatandaşın gönlünde taht kurdu. Ramazan etkinlikleri kapsamında mehteran takımı, karagöz-hacivat, orta oyunu, şişme maskotlar ve palyaço gösterilerinin yanı sıra sürpriz etkinlikler de vatandaşlara keyifli Ramazan akşamları yaşatıyor.