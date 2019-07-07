İSTANBUL (AA) - Ünlü klarnet virtüözü Selim Sesler'in oğlu Ramazan Sesler, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından "Caza Dokunan Eller" temasıyla düzenlenen "26. İstanbul Caz Festivali" kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Festivalin "Ah Şu Cazlar Blues'lar" bölümü kapsamında Halıcıoğlu Parkı'nda sahne alan Sesler, konsere gelip kendisine eşlik eden tüm seyircilere ve festival yönetimine teşekkür etti.

Yaklaşık bir buçuk saat sahne alan ünlü klarnetçi konserde babasına ithafen hazırladığı "Babadan Oğula" adlı eserinin yanı sıra grubuyla "Bahçe Duvarı Aştım", "Ada Sahillerinde Bekliyorum" ve "Bir İstanbul Gecesi"nin bulunduğu birçok parça seslendirdi.

Suriyeli izleyicilerin de yoğun ilgi gösterdiği ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde, müzikseverler dans ederek, şarkılara eşlik etti. Konserde klarnette Sesler ile kanunda Bülent Sesler, udda Hasan Demir, bas gitarda Emre Türkmen, darbukada Yaşar Akpençe ve asma davul, def, bendirde Volkan Çanakkaleli yer aldı.

Festivalin "Ah Şu Cazlar Blues'lar" bölümü kapsamında ayrıca bugün Suriyeli müzisyenlerden oluşan Omer Alkilani, Munzer Sheikh Alkar, Abdulkadir Algeylani, Basel Sheikh Alkar, Adnan Khudeir ve Wasim Sheikh Alkar'ın bir araya geldiği Mood Band grubu ile Derrick Freeman, James Martin, John Michael Bradford, Marcus G Miller, Miles Lyons, Doyle Cooper ve Jerome Cardynaals'tan oluşan ABD'li bakır üflemeliler topluluğu Soul Brass Band, performans sergiledi.

"26. İstanbul Caz Festivali", çeşitli konserlerle 18 Temmuz'a kadar sürecek.

