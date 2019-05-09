Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kahveyle buluştu

Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan tahin ve pekmez Eskişehir’de kahveyle buluştu. Latte ile harmanlanarak hazırlanan kahve ilgi odağı haline geldi.

Anadolu’ya ilk olarak milattan önce 2 bin 500 yıllarında Mezopotamya’daki Asurlular medeniyeti üzerinden geldiği tahmin edilen tahin ve milattan önce 1’inci yüzyılda üzüm suyunun kaynatılarak özel kıvamda bir şurup haline getirilmesi ile elde edilen pekmez yüzyıllar boyunca adeta bir kültür olarak sofralarda yer aldı. Özellikle besleyici olması yönüyle Ramazan aylarında kurulan iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan tahin-pekmez ikilisi bu kez alışılagelmişin dışında bir alanda kullanılarak tüketicilere sunuldu. Eskişehir’de, Vişnelik Mahallesi Kayıhan Sokak’ta bulunan 3’üncü nesil kahve işletmesinde, ayrılmaz ikili tahin-pekmez kahveyle buluşturuldu. Alışılagelmiş kahve tatlarının dışında Tahin-Pekmez Latte adıyla insanlara sunulan kahve; süt, espresso ve susam ile hazırlanıyor.

“Tahin ve pekmezi kahve ile buluşturmayı istedik”

Geleneksel tahin-pekmezi latte ile buluşturan kafe baristası aynı zamanda Anadolu Üniversitesinde İstatistik Bölümü öğrencisi olan Oğuz Can Ot, insanların farklı tatların dışına çıkmayı sevdiğinden bahsederek, “Kahve çemberi biraz dar, insanlar da alışılagelmiş tatların dışına çıkmayı seviyor. Tahin ve pekmez günümüzde ve geçmişimizde çok kullanılan iki farklı yiyecek. Biz de tahin ve pekmezi kahve ile buluşturmayı istedik. Baktık müşterilerimizden güzel dönüşler alıyoruz menümüze ekledik. Şu anda da misafirlerimiz afiyetle tüketiyor” ifadelerini kullandı.