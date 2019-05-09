HABER

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kahveyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan tahin ve pekmez Eskişehir’de kahveyle buluştu.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kahveyle buluştu

Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan tahin ve pekmez Eskişehir’de kahveyle buluştu. Latte ile harmanlanarak hazırlanan kahve ilgi odağı haline geldi.
Anadolu’ya ilk olarak milattan önce 2 bin 500 yıllarında Mezopotamya’daki Asurlular medeniyeti üzerinden geldiği tahmin edilen tahin ve milattan önce 1’inci yüzyılda üzüm suyunun kaynatılarak özel kıvamda bir şurup haline getirilmesi ile elde edilen pekmez yüzyıllar boyunca adeta bir kültür olarak sofralarda yer aldı. Özellikle besleyici olması yönüyle Ramazan aylarında kurulan iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan tahin-pekmez ikilisi bu kez alışılagelmişin dışında bir alanda kullanılarak tüketicilere sunuldu. Eskişehir’de, Vişnelik Mahallesi Kayıhan Sokak’ta bulunan 3’üncü nesil kahve işletmesinde, ayrılmaz ikili tahin-pekmez kahveyle buluşturuldu. Alışılagelmiş kahve tatlarının dışında Tahin-Pekmez Latte adıyla insanlara sunulan kahve; süt, espresso ve susam ile hazırlanıyor.

“Tahin ve pekmezi kahve ile buluşturmayı istedik”
Geleneksel tahin-pekmezi latte ile buluşturan kafe baristası aynı zamanda Anadolu Üniversitesinde İstatistik Bölümü öğrencisi olan Oğuz Can Ot, insanların farklı tatların dışına çıkmayı sevdiğinden bahsederek, “Kahve çemberi biraz dar, insanlar da alışılagelmiş tatların dışına çıkmayı seviyor. Tahin ve pekmez günümüzde ve geçmişimizde çok kullanılan iki farklı yiyecek. Biz de tahin ve pekmezi kahve ile buluşturmayı istedik. Baktık müşterilerimizden güzel dönüşler alıyoruz menümüze ekledik. Şu anda da misafirlerimiz afiyetle tüketiyor” ifadelerini kullandı.

“Çok keyifli bir içecek ortaya çıktı”
Müşterilerin kahveyi ilk olarak menüde görünce çok şaşırdıklarını söyleyen Barista Oğuz Can Ot, “Müşterilerimiz ilk gördüklerinde şaşırdılar. Tahin Pekmez Latte nedir, acaba denesek mi dediler. Daha sonra olumlu dönüşler aldık. Hatta olumsuz geri dönüş almadık diyebilirim. Çünkü herkesin bildiği bir tat. Herkes kahveyi seviyor, herkes tahin ve pekmezi seviyor. Bunları buluşturunca da çok daha keyifli bir içecek ortaya çıktı. İnsanlar latteyi çok daha sütlü ve kahve oranı az diye tercih ederler. Biz biraz daha o sütlü kahvenin içine tahin ve pekmezi koyup, biraz daha alışılagelmiş olan süt tadını bastırıp, biraz daha tatlı bir içecek servis etmek istedik” şeklinde konuştu.

“Böyle bir içecek şu an Türkiye’de yok”
Ayrıca Ot, hazırladıkları Tahin Pekmez Latte’nin sadece Türkiye’de sadece kendilerinin yaptığını belirterek, “Biz üçüncü nesil kahveciyiz, nitelikli kahve satıyoruz ama alışılmış tatları da menümüzde barındırıyoruz. Eskişehir değil aslında Türkiye’de bir ilk tahin pekmezli latte. Böyle bir içecek şu an Türkiye’de yok. Sadece Eskişehir’de bizim kafemizde var. Espresso geleneksel bir kahve, latte geleneksel bir kahve tahin ve pekmez de bizim geleneğimiz. İkisini birleştirerek böyle bir tat profili ortaya çıkardık” dedi.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kahveyle buluştu

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kahveyle buluştu

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kahveyle buluştu

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kahveyle buluştu

PARTNER Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir! Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir!
Fotoğraf meraklısı Çinli kızların otomobilleri çakıla gömüldüFotoğraf meraklısı Çinli kızların otomobilleri çakıla gömüldü
23 çeşit yemeği yapılıyor, yıllık tüketim 70 ton23 çeşit yemeği yapılıyor, yıllık tüketim 70 ton
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'e havalimanında şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.