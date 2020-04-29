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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Meyan şerbeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Hatay’da, iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti mideyi rahatlatması, tok ve dinç tutması nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Meyan şerbeti

Merkez ilçe Antakya’da tarihi Uzun Çarşı girişinde meyan şerbeti satan Mehmet Hançer Gündüz, ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlardan yoğun talep alıyor. Yaklaşık 36 yıldır bu işi yaptığını belirten ve 'Hançer Usta' olarak bilinen Mehmet Hançer Gündüz, meyan kökü denilince akla gelen ilk isim olduğunu söyledi.

MİDEYİ RAHATLATIYOR! TOK VE DİNÇ TUTUYOR

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte meyan kökü şerbetine ilginin arttığını belirten Hançer Usta, "Yaklaşık 36 yıldır bu mesleği yapıyorum. ramazanda meyan şerbetine yoğun ilgi oluyor. Çünkü mideyi rahatlatıyor, tok ve dinç tutar, susuzluğu giderir. Bilindiği üzere Hatay’ın yemekleri ağırdır. Onun için özellikle Ramazan ayında iftarımızı meyan şerbeti ile açarız. Ondan sonra rahatça yemeğimizi yeriz" dedi.

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Meyan kökünün çay gibi demlendiğini ve minarelinin yüksek olduğunu belirten Hançer Usta, "Meyan kökünü çay gibi demliyoruz. Çayı nasıl önce yıkayıp sonra demliyorsak, bunu da aynısını yapıyoruz. Ancak çay sıcak su ile meyan kökü soğuk su ile demlenir. Yaklaşık 3 saat demlendikten sonra içilebilecek kıvama geliyor. Türkiye’nin en güzel meyan kökü Kumlu ilçemizde çıkar. O bölgenin toprağı yumuşak olduğu için içerisinde minareli çok yüksektir. Poşet içerisine konularak müşterilere sunuyoruz. Şerbeti 5 liraya satıyoruz” diye konuştu.

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