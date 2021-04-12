Ramazan tedbirleri: Türkiye'de bir ay boyunca hangi Covid tedbirleri uygulanacak?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinliklere ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan bir saat önce sonlandırılacak.
29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, tırmanışa geçen Covid vakalarını önlemek için Ramazan Bayramı'nı da kapsayan kararlar almıştı.
Türkiye'de son günlerde koronavirüs salgınında hem vaka hem de can kaybı rekor düzeylere ulaştı.
Vaka sayısı günlerdir 50 bin eşiğinin üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 50 bin 678 yeni Covid vakası görülürken, can kaybı 237 olarak tespit edildi.
Bu akşam kılınacak ilk teravih namazı ile başlayacak Ramazan ayı tedbirleri şöyle sıralandı:
Türbe ziyaretlerinde '**fiziki mesafe önlemleri'**
Öte yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün toplanarak ilerleyen süreçte Covid'e karşı alınacak yeni tedbirleri görüşmesi bekleniyor.
Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda yarın Kabine toplantısında yeni tedbirlere karar verilebilir.
Salgının gidişatını takip eden kimi uzmanlar, açıklanan tedbirlerin yanı sıra kimi bölgelerde ya da tüm Türkiye'de belirli süreler için "tam kapanma" uygulanmasını öneriyor.
BBC Türkçe'ye konuşan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, yalnızca aşılama ya da yalnızca sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vaka sayısının kontrol altına alınamayacağını söyledi:
"Türkiye'de alınmakta olan mevcut önlemlerle bu iş kesin olarak çözülemez. Türkiye dünya sıralamasında giderek en ön sıralara tırmanmaya devam eder. Günlük 240 bin civarında test yapılıyor, buna rağmen vaka sayısı 40 binin üzerinde. 500 bin test yapılsa vaka sayıları 80-90 bin olur."
Tam kapanmanın gerekli olduğunu belirten Erk, vaka sayılarının kontrol altına alınması için dört başlıkta adım atılması gerektiği görüşünde:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teravih namazlarına ilişkin "Evde kılınmalı" kararının da olumlu bir adım olduğunu söyleyen Erk, "İbadethaneler açık olduğu sürece Türkiye'de pandemi sorunu tam olarak çözülemez. Bu geç kalmış ama olumlu bir adımdır. Her türlü toplantının mutlaka sınırlandırılması gerekiyor" yorumunu yaptı.