Ramazan ve Cuma mesajları 2020: Ramazan ayının ilk Cuma günü için en güzel mesajlar

Bu yıl 11 ayın sultanı Ramazan ayı mübarek Cuma gününde başlıyor. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Bu sabaha karşı ilk sahura kalkıldı ve oruca niyet edildi. Bu akşam da ilk iftar yapılacak. Bu özel günde koronavirüs salgını nedeniyle yakınlarımızla, arkadaşlarımızla yan yana gelemiyor olabiliriz ama güzel cuma mesajları ve Ramazan ayı mesajları ile iyi dileklerimizi ve dualarımızı onlara iletebiliriz.
Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i Şehadet söylememi nasip eyle. Şehitlerimize af ve mağfiret eyle. Ramazan ayımız ve Cumamız mübarek olsun.
Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Aramızdan ayrılan şehitlerimize cennet mekanını aç. Amin Hayırlı Cumalar...
İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur: Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü’minin kardeşine gıyabında ettiği dua. Ramazan ayımız ve Cumamız mübarek olsun.
Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ramazan ayı ve Cumanız mübarek olsun.
Gönül ister ki her ay böylesine aşk dolu, ibadet dolu geçsin. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerife bir kere daha nail olmak kısmet oldu. Bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeli, dinimizin gerekliliği olan ve nefsimizi törpülemek için bize fırsat sunulan orucumuzu en iyi şekilde tutmaya gayret edelim. Ramazan ayınız ve Cumanız mübarek olsun.
Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere ve şehitlerimize cennetini ihsan eyle! Ramazan ayı ve Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hayırlı Ramazan ayı ve Nurlu Cumalar.
Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı bir Ramazan ayı ve hayırlı Cumalar.
Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim. Savaşların olmadığı, kıtlığın baş göstermediği, şehit haberlerinin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek ayımız kutlu olsun. Hayırlı Cumalar
Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevla’m. Hayırlı Ramazan ayı ve Cumalar.
Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder. Ramazan ayınız mübarek olsun, hayırlı Cumalar.
Gönül dergâhının tek menzili olan Ramazan ayında bütün hanelere bolluk ve bereket, bütün gönüllere dua ve Allah’tan hikmet dilerim. Bu hayırlı Cuma gününde dualarınız kabul Ramazan ayınız mübarek olsun.
Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Ramazan ayınız mbarek olsun, hayırlı Cumalar.
Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım, hayırlı Cumalar dilerim.
İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız ve Ramazan ayınız mübarek Olsun.
Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az yemeğe. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmaya. Dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya vesile olsun. Hayırlı bir Ramazan ayı dilerim. Cumanız mübarek olsun.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar ve mübarek bir Ramazan ayı dilerim.
Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Cumanız gibi bütün günleriniz ve Ramazan ayınız rahmet olsun…