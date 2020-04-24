Ramazan ve Cuma mesajları 2020: Ramazan ayının ilk Cuma günü için en güzel mesajlar

Bu yıl 11 ayın sultanı Ramazan ayı mübarek Cuma gününde başlıyor. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Bu sabaha karşı ilk sahura kalkıldı ve oruca niyet edildi. Bu akşam da ilk iftar yapılacak. Bu özel günde koronavirüs salgını nedeniyle yakınlarımızla, arkadaşlarımızla yan yana gelemiyor olabiliriz ama güzel cuma mesajları ve Ramazan ayı mesajları ile iyi dileklerimizi ve dualarımızı onlara iletebiliriz.

RAMAZAN AYI CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i Şehadet söylememi nasip eyle. Şehitlerimize af ve mağfiret eyle. Ramazan ayımız ve Cumamız mübarek olsun.

Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Aramızdan ayrılan şehitlerimize cennet mekanını aç. Amin Hayırlı Cumalar...

İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur: Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü’minin kardeşine gıyabında ettiği dua. Ramazan ayımız ve Cumamız mübarek olsun.