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Ramazana has özel lezzet : Susamlı helva

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:43 | Son Güncelleme

Ramazan ayına özel olup Antakya’nın tarihi uzun çarşısında geleneksel yöntemlerle yapılan ve bölgede "küncülü helva" olarak bilinen tatlıya ilgi yoğun

Hatay’ın yöresel lezzetlerinden "küncülü helva" ismiyle bilinen susamlı tatlı, ramazan sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay’da, sadece ramazan ayında yapılan susamlı helvaya yoğun talep var.

Zengin mutfağı ve eşsiz tatlarıyla Hatay, künefe ve kabak tatlısı gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra sadece ramazanda yapılan "küncülü helva" ile de tanınıyor.

Ramazan ayında tezgahlardaki yerini alan Hatay'ın önemli lezzetlerinden "küncülü helva", iftar sonrası sunumların yanında çerez olarak da damaklara hitap ediyor.

Susam tahin, şeker, çöven otu, limon tuzu ve su karışımıyla üretilen helva, yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği tatlılar arasında yer alıyor.

Babasından öğrendiği mesleği devam ettirdiğini söyleyen helva ustası Şahap Fansa, kendilerine miras kalan bu işi Antakya Uzun Çarşı'daki küçük işletmelerinde geleneksel yöntemlerle sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Kilosunu 24 liradan satışa sundukları "küncülü helva"nın büyük rağbet gördüğünü anlatan Fansa, “Helva, sadece ramazan aylarında üretildiği için büyük rağbet görüyor. Helva yapımı için sabah erken saatlerde dükkanımızı açıyoruz, helvanın ana maddesini pişirmek için. Sabah saatlerinde başladığımız küncülü helva üretimini teravih namazına kadar devam ettiriyoruz.” diye konuştu.

Kendilerinden başka geleneksel yöntemlerle "küncülü helva" üreten kimse kalmadığını dile getiren Fansa, teknoloji kullanmadan üretime devam edeceklerini söyledi.

Perakendenin yanı sıra birçok noktaya toptan da satış yaptıklarını ifade eden Fansa, günlük 200-250 kilogram "küncülü helva" ürettiklerini sözlerine ekledi.

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