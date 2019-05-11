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Ramazana özel birçok içerik "Dolu Dolu Ramazan" kanalında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

BiP’in uzman bir kadro önderliğinde hazırladığı "Dolu Dolu Ramazan" kanalında her gün birçok özel içerik, kullanıcılara sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, ramazan ruhuna en uygun içeriklerini yeni kanalında kullanıcılarla buluşturuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dijital operatör Turkcell’in 25 yıllık tecrübesiyle hayata geçirdiği Türkiye’nin yerli ve milli uygulaması BiP, kullanıcılarını yeniliklerle buluşturmaya devam ediyor. BiP’in uzman bir kadro önderliğinde hazırladığı "Dolu Dolu Ramazan" kanalında her gün birçok özel içerik, kullanıcılara sunuluyor.

Ramazanın değerini ve maneviyatını en anlamlı şekilde anlatan sözler, 11 ayın sultanı ile özdeşleşen tarihi semt, mekan ve camiler her gün yenilenen içeriğiyle bir ay boyunca BiP Dolu Dolu Ramazan’da yerini alacak.

Kullanıcılarını "Ne pişirsem?" derdinden kurtaran iftar menüleri, kolay ve lezzetli yemek tarifleri ile oruç tutanlar için özel beslenme önerileri de BiP’in sunduğu içerikler arasında yer alıyor. Tüm Türkiye için konuma özel iftar ve sahur vakitleri ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na canlı yayında soru sorma şansı da BiP’in "Dolu Dolu Ramazan" kanalının takipçilerini bekliyor.

- BiP özellikleriyle fark yaratıyor

Sunduğu özelliklerle mesajlaşma ve iletişim platformunun çok daha ötesinde bir hizmet sunan BiP’in "Keşfet" bölümünde, resmi kurum ve belediye hizmetlerinden hastane randevularına, bankacılık işlemlerinden AVM’lerin etkinliklerine, faks gönderme ve uçuşlarda check-in işlemlerine kadar pek çok servis sunuluyor.

BiP, mesajlaşma ve sesli görüşme özelliklerinin yanı sıra 10 kişiyle aynı anda grup görüntülü görüşme imkanı sunuyor. BiP 100’den fazla dil biliyor, mesajlaşırken anında çeviri yaparak iletişimi bambaşka bir boyuta taşıyor. BiP’ten faks gönderilebiliyor. Ayrıca mesaj yazmak kadar kolay ve hızlı şekilde, iBAN ya da hesap numarasına gerek duymadan sadece telefon numarasıyla para transferi yapılabiliyor. İkinci Numaram BiP’te servisi ile iki numara tek cihazda kullanılabiliyor.

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