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Ramazan’da ağız kokusunu önlemek mümkün

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Ramazan ayında uzun saatler oruç tutulması nedeniyle ağız, diş ve dil temizliği daha da önem kazanıyor.

Ramazan’da ağız kokusunu önlemek mümkün

Ramazan ayında uzun saatler oruç tutulması nedeniyle ağız, diş ve dil temizliği daha da önem kazanıyor. Ramazan ayı boyunca ağız sağlığını koruma yolları konusunda bilgi veren Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gürkan Güneç, alınan küçük önlemlerle ciddi bir sosyal problem olan ağız kokusunun önüne geçilebileceğini kaydetti.
Birçok kişi ağız ve diş sağlığını korumayı diş fırçalamak olarak görüyor. Oysaki ağız ve diş sağlığının; çürük, apse ve diş taşı gibi sorunları da içine alan bir bütün olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gürkan Güneç, özellikle Ramazan ayında uzun süre susuzluk durumunun tükürük tamponlama etkisini düşürmesiyle çürük, apse ve diş taşı oluşumuna neden olacağını belirtti. Bu sorunların önüne geçmek için koruyucu diş hekimine muayene olunması ve tedavilerin yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gürkan Güneç, Ramazan ayında karşılaşılan bir diğer sorun olan ağız kokusuyla ilgili de önemli noktalara değindi.

Sahurda süt ürünleri tüketiminin ağız bakımındaki önemi
Sahurda ağırlıklı olarak tükürüğün tamponlama etkisini arttıracak besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Güneç, "Sahursa süt ürünleri tüketilerek tükürüğün tamponlama etkisini arttırılabilir. Ayrıca dişleri temizleyecek misvak, gargaralar ve özellikle florür içerikli macunlar tercih edilerek, ağız bakımının yapılması sağlanacaktır. Sahurda yemek yendikten yarım saat sonra ilk olarak suyla ağzın gargara yapılmasını ve sonrasında mutlaka dişlerin fırçalanmasını öneriyorum" dedi.

Ağız kokusunu gidermenin yolları
Ramazan ayında ağız bakımıyla ilgili en çok üzerinde durulan konulardan birinin de ağız kokusu problemi olduğunu belirten Güneç, ağız kokusuna neden olacak birçok faktör olduğunu söyleyerek, bu probleme karşı alınabilecek önlemleri şu ifadelerle anlattı:
"Hastanın gastrit, ülser ve reflü gibi mide kaynaklı problemleri varsa bunlar da ağız kokusu yapabiliyor. Komple bir muayeneden sonra gerekli tedavilerin yapılması gereklidir. Ayrıca Ramazan ayında tükürüğün aktivasyon kapasitesi düştüğü için diş taşları ve diş etlerinde iltihaplanma meydana gelebiliyor. Bu durumda hastalarımızdan beklentimiz mutlak suretle diş taşı temizliği yaptırmalarıdır. Diş taşı tedavisinden sonra ise gargara yapımının ihmal edilmemesi gerekiyor şeklinde konuştu.

Flörürlü ve kalsiyumlu diş macunları ağız kokusunu gideriyor
Ağız kokusunun önlenmesinde diş macunu seçimine de dikkat çeken Güneç, "Kişi en rahat dişini nasıl fırçalıyorsa diş fırçası ve diş macunu seçimini de ona göre yapmalıdır. Ancak ağırlıklı olarak flörürlü ve kalsiyumlu diş macunlarının kullanılması dişi kuvvetlendirir aynı zamanda da ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise günlük diş fırçalama aktivitelerinin aksatılmamasıdır ve ağız bakımının gargarayla desteklenmesidir. Ağız gargarası ve ağız duşları olmadığı durumlarda bireyler eğer tansiyon hastası değilseler tuzlu suyla da gargara yapabilirler. İyi bir ağız temizliği ile ağız kokusunun önlenebileceğini düşünüyorum" dedi.

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