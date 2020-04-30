Ramazanda ağız kokusuyla baş etmek için ne yapmalıyız?

Ramazan’da değişen beslenme düzeni nedeniyle, diş ve diş eti hastalıklarını önlemek için diş bakımına daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor. Ağızda çürümüş dişlerin varlığı, ayrıca diş eti problemleri, genellikle ağız kokusunun ilk sebepleri arasında belirtiliyor. Ağız kokusuna aynı zamanda sindirim sistemi problemleri, bademcik ya da sinüzit gibi rahatsızlıklar da yol açabiliyor. Toplumda en çok karşılaşılan problemler arasında yer alan ağız kokusu, sosyal hayatı da büyük ölçüde etkiliyor.

İFTAR VE SAHUR SONRASINDA DİŞLERİNİZİ MUTLAKA FIRÇALAYIN

Ramazan boyunca yemek yeme sayısı azaldığı için ağızda bulunan asit oranı da bu durumdan etkileniyor. Azalan asit oranı sebebiyle ağızdaki bakteri üretiminde artış görülüyor. Bu durumu önlemek için her zaman yapılan ağız bakımını daha fazla önemsemek gerekiyor. İftar ve sahurdan sonra dişlerin fırçalanması, dil üzerinin ve diş etlerinin temizlenmesi büyük önem taşıyor. Diş ipi ve gargara kullanımı da ağız içi bakımının desteklenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca kalsiyum ve florür açısından zengin diş macunlarının kullanılması da ağız kokusunun önüne geçilmesini sağlıyor.