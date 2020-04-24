HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ramazanda alınması gereken tedbirler koronavirüse göre güncellendi

Ramazanda alınması gereken tedbirler koronavirüse göre güncellendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, ramazanda alınması gereken tedbirleri Kovid-19'a göre güncelledi.

Ramazanda alınması gereken tedbirler koronavirüse göre güncellendi

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, ramazanda etkinlik, eğlence, fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretlerinin yapılmaması, iftar organizasyonları gerçekleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık tarafından hazırlanan enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 hastalığının seyri ve bilimsel gelişmelere göre, ramazanda alınması gereken tedbirler de güncellendi.

"ATEŞ, ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI OLANLAR YARDIM ÇALIŞMALARINA ALINMAMALI"

Ramazanda insanlar arasındaki iletişim ve temasın daha fazla olduğu ve bu durumun Kovid-19 salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği vurgulanan enfeksiyon kontrol önlemlerinde, dini vazifelerin yerine getirilmesinde sağlığın korunması adına dikkat edilmesi gereken bazı tedbirler ve uyarılar şöyle:

  • Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde bu ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilir.

  • Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli. Oruç tutmanın Kovid-19 enfeksiyonu riskini artırdığıyla ilgili yapılmış çalışma bulunmuyor. Kovid-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi bu konuda hekimlerine danışmalı.

  • Çok sayıda insanın bir araya gelmesi ve sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle ramazanda yapılan etkinlikler, eğlence ile fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretleri yapılmamalı. Bu konuda televizyon ve sosyal medya desteğiyle faaliyetler yapılmalı.

  • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından iftar çadırları ve iftar organizasyonları gerçekleştirilmemeli. Bunlar yerine önceden hijyen kurallarına uygun olarak paketlenmiş gıdalar, porsiyon yemekler evlere dağıtılabilir. Bu dağıtımın organizasyonunda sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutulmalı.

  • Dağıtımda görev alacak kişiler el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında önceden bilgilendirilmeli ve bu kişilerin kullanacakları maske, el antiseptiği gibi malzemeler sağlanmalı. Bu kişiler, ellerini sık sık su ve sabunla yıkamalı ya da alkol bazlı el antiseptiği ile temizlemeli. Ateş, öksürük, nefes darlığı olanlar yardım çalışmalarına alınmamalı.

  • Dağıtım görevlileri yardımları, hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.

  • Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlenmemeli.

  • Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı. Bu faaliyetler için televizyon, radyo, dijital ve sosyal medya gibi platformları kullanarak sanal alternatifler oluşturulabilir. Ev, apartman, bahçe, site ya da mahalle gibi yerlerde toplu ibadetler yapılmamalı.

  • İbadetler sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemeler kişiselleştirilmeli ve herkes kendisine ait malzemeyi kullanmalı.

  • Ramazan ayı boyunca yapılacak zekat, sadaka, fitre, bağış gibi her türlü ayni ve nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

  • Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az 1 metrelik sosyal mesafe korunmalı, maskeler uygun şekilde kullanılmalı, tokalaşmadan kaçınılmalı, uzaktan selamlama yapılmalı.

  • Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalı.

    • (AA)

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
    Oruç tutarken bağışıklığa dikkatOruç tutarken bağışıklığa dikkat
    Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Ramazan Sağlık Bakanlığı

    En Çok Okunan Haberler

    Koronavirüs aşısı için gönüllü denek olanlardan flaş sözler

    Koronavirüs aşısı için gönüllü denek olanlardan flaş sözler

    İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

    İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

    İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

    İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

    'Ailem ile görüntülü konuştuğumda...'

    'Ailem ile görüntülü konuştuğumda...'

    Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

    Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

    İlginizi Çekebilir

    Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

    Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

    'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

    'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

    Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

    İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

    İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Koronavirüsle ortaya çıktı! Biyolojik saldırıya hazır mıyız?

    Koronavirüsle ortaya çıktı! Biyolojik saldırıya hazır mıyız?

    Oruç tutarken bağışıklığa dikkat

    Oruç tutarken bağışıklığa dikkat

    Dr. Özoğlu'ndan aşı uyarısı: Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın

    Aşı uyarısı: Sakın beklemeyin!

    Dernek Başkanı: 'Bana nasıl bulaştı anlamış değilim. Ben 40 gündür evde izoleydim'

    Kabusu anlattı: 'Yediklerim gırtlağımı parçalıyor'

    Bu besinler bağışıklığı kuvvetlendiriyor! Koronavirüse karşı kalkanınız olacak

    Bu besinler bağışıklığı kuvvetlendiriyor! Koronaya kalkan olacak

    Koronavirüsten korunmak için şart! İşte kaliteli uyku için 5 öneri

    Koronavirüsten korunmak için şart! Kaliteli uyku için 5 öneri

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.