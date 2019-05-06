Ramazanda Baba İle Oğulun Sahurda Davul Mesaisi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ramazan davulcuları iş başı yaparak vatandaşları sahura kaldırmaya başladı.

Kent merkezindeki 9 mahallede 4 davulcu ramazan boyunca vatandaşları davul ve maniler eşliğinde sahura kaldıracak. Akşam saatlerinde davulların bakımını yapan davulcular, ses kontrolünü tamamladıktan sonra sahur saatini bekledi.

İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi’nde davulcular, insanları üşüten 4 derecelik hava sıcaklığında vatandaşları sahura kaldırabilmek için gecenin karanlığında yollara düştü.

Mahallelerde vatandaşları uyandıran 60 yaşındaki baba Rasim Kaya ile oğlu Azat Kaya, beraber davul çalmanın mutluluk ve heyecanını yaşadı.

Sarıkamış’ta yaklaşık 46 yıldır davulculuk yapan Rasim Kaya, yaptığı açıklamada, bu ramazan geleneğini yıllardan beri sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Kaya, oğlu Azat’la davulları hazırlayıp test ettiğini belirterek, "Tüm Müslüman Aleminin Ramazanını kutluyorum. İlk gecede oğlumla birlikte davul çalmaya çıktık. 46 yıldır Sarıkamış’ta davul çalıyorum, bir sürü öğrencim var ama bugün hüzünlüyüm 40 yılın üzerinde olduğu için oğluma devrediyorum. Bundan sonra geleneğimizi oğlum sürdürecek. Artık bugün de son kez oğlum ile çalıp oğluma devredeceğim." dedi.

Oğul Azat Kaya babasının elini öperek babasının görevini devraldı. Oğul Kaya, “Babamın sayesinde 5 yaşından beri davul çalıyorum. Şimdi babamda davulu bırakıyor tabi bu kutsal görevi bana devretti bende yaşım yettiği sürece bu geleneği devam ettireceğim.” Şeklinde konuştu.

Kaya daha sonra babasının emaneti olan davulu alarak vatandaşları uyandırabilmek için caddelerde gezdi. Davulcular vatandaşları ramazan boyunca sahura kaldıracak.