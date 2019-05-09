Ramazan’da bin derecede döküm işi

Kahramanmaraş’ta havaların ısındığı Ramazan ayında, zor şartlarda oruç tutarak çalışan işçiler ekmek parası kazanıyor.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nde alüminyum döküm işi yapan ustalar yaklaşık bin derece sıcaklıkta çalışıyor. Ortam sıcaklığının 50 derecelere ulaştığı işletmede, ustalar erimiş alüminyumu ateş çukurlarından çıkarıp kalıplara döküyor. Şekle girip kalıp haline gelen alüminyum madeni ise mutfak eşyalarında kullanılıyor. Sıcak ortamda hem çalışıp hem de oruç tutmaya çalıştıklarını söyleyen ustalar, zor şartlarda çalışarak ekmek parası kazandıklarını söylüyor.

Mithat Güzel adlı işçi, “Burada geri dönüşüm yapıyoruz. Çöpe gidecek olan alüminyumları geri dönüştürerek mutfak eşyasında kullanılmak üzere hazırlıyoruz. Sıcakta çalışmanın zorlukları var ama bir şekilde Allah yardım ediyor” dedi.



