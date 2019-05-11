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Ramazan’da çay ve kahve yerine bol bol su tüketin

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

Ramazan ayında oruç tutarken vücudun su kaybı yaşadığını belirten diyetisyen Işın Sayın, "İftarda-sahurda bol bol çay ve kahve tüketiliyor.

Ramazan’da çay ve kahve yerine bol bol su tüketin

Ramazan ayında oruç tutarken vücudun su kaybı yaşadığını belirten diyetisyen Işın Sayın, "İftarda-sahurda bol bol çay ve kahve tüketiliyor. Bu durum daha az su tüketilmesine neden oluyor. Oysa kaybedilen sıvı kaybını almamız için iftar-sahur arasında mutlaka 2 litre su içilmesinin önemli” dedi.
Ramazan’da sağlıklı beslenmenin önemine değinen QNET Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, sağlıklı ve dengeli beslenmek için özellikle iftarda mutlaka çorba tüketmek gerektiğinin altını çizerek, “Birkaç kaşık da olsa çorba içmek önemli. Asıl almamız gereken besinler ise ana yemek, yoğurt, salata ve sudur. Abur-cubur yiyeceklerden ve mümkünse iftariye tabaklarından uzak durmak önemli. Sahurda da iftarda da probiyotik yoğurt tüketilmesini tavsiye ederim. Ayrıca bağırsak fonksiyonları için önemli olan salata, sebze ve bakliyata mutlaka sofralarda yer açılmalı” diye konuştu.
Uzun süreli açlıkta metabolizma hızının düştüğünü hatırlatan Sayın, “Hamur işi, pirinçli yemekler, patates ve makarna aynı besin grubunda yer almaktadır. İftarda bu yiyeceklerden sadece birini tercih edin” şeklinde konuştu.

“Çay ve kahve tüketimine sınır getirmeliyiz”
Ramazan’da iftardan sahura kısıtlı zaman aralığında su tüketiminin sıklıkla ihmal edildiğini söyleyen Sayın, “Çay ve kahve tüketimini minimuma indirmemiz gerekiyor. Bu ikili vücudu daha da susuz bırakıyor. Tam tersi, çay ve kahveyi daha az tüketip onun yerine hem iftarda hem de sahurda bol bol su içmeliyiz. Oruç tutarken de vücutta sıvı kaybı artar bu nedenle 2 litre su Ramazan’da kaybettiğimiz sıvı kaybını telafi eder” dedi.

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