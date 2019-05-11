Ramazan’da çay ve kahve yerine bol bol su tüketin

Ramazan ayında oruç tutarken vücudun su kaybı yaşadığını belirten diyetisyen Işın Sayın, "İftarda-sahurda bol bol çay ve kahve tüketiliyor. Bu durum daha az su tüketilmesine neden oluyor. Oysa kaybedilen sıvı kaybını almamız için iftar-sahur arasında mutlaka 2 litre su içilmesinin önemli” dedi.

Ramazan’da sağlıklı beslenmenin önemine değinen QNET Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, sağlıklı ve dengeli beslenmek için özellikle iftarda mutlaka çorba tüketmek gerektiğinin altını çizerek, “Birkaç kaşık da olsa çorba içmek önemli. Asıl almamız gereken besinler ise ana yemek, yoğurt, salata ve sudur. Abur-cubur yiyeceklerden ve mümkünse iftariye tabaklarından uzak durmak önemli. Sahurda da iftarda da probiyotik yoğurt tüketilmesini tavsiye ederim. Ayrıca bağırsak fonksiyonları için önemli olan salata, sebze ve bakliyata mutlaka sofralarda yer açılmalı” diye konuştu.

Uzun süreli açlıkta metabolizma hızının düştüğünü hatırlatan Sayın, “Hamur işi, pirinçli yemekler, patates ve makarna aynı besin grubunda yer almaktadır. İftarda bu yiyeceklerden sadece birini tercih edin” şeklinde konuştu.