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Ramazan’da dört farklı koli seçeneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’na özel dört farklı koliyi müşterileriyle buluşturdu.Ramazan Bayramı’na kadar iftar ve sahur sofralarına bereket katacak koliler, “Klasik Ramazan Kolisi”, “Süper Ramazan Kolisi”, “Mega Ramazan Kolisi” ve “Lüks Ramazan Kolisi” olmak üzere 37,90 TL ile 119,90 TL arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuluyor.CarrefourSA, bu yıl Ramazan Ayı’nda tüketicilerine sunduğu dört farklı Ramazan kolileriyle iftar ve sahur sofralarına bereket getiriyor.

Ramazan’da dört farklı koli seçeneği

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’na özel dört farklı koliyi müşterileriyle buluşturdu.
Ramazan Bayramı’na kadar iftar ve sahur sofralarına bereket katacak koliler, “Klasik Ramazan Kolisi”, “Süper Ramazan Kolisi”, “Mega Ramazan Kolisi” ve “Lüks Ramazan Kolisi” olmak üzere 37,90 TL ile 119,90 TL arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuluyor.
CarrefourSA, bu yıl Ramazan Ayı’nda tüketicilerine sunduğu dört farklı Ramazan kolileriyle iftar ve sahur sofralarına bereket getiriyor. Bu yıl bütçe için oluşturulan Klasik Ramazan Kolisi’nde 15, Süper Ramazan Kolisi’nde 23, Mega Ramazan Kolisi’nde 26 ve Lüks Ramazan Kolisi’nde ise 35 farklı ürün bulunuyor.
CarrefourSA’nın 71,65 TL yerine yüzde 47 indirim ile 37,90 TL’den sunduğu Klasik Ramazan Kolisi’nde 1 litre ayçiçek yağı, 1 kilo osmancık pirinç, 1 kilo kırmızı mercimek, 1 kilo pilavlık bulgur, 500 gram buğday, 500 gram çay, 830 gram domates salçası, 2 adet 500’er gram burgu makarna, 54 gram mercimek çorbası, 6’lı tavuk bulyon, 750 gram tuz, 1 adet sakızlı muhallebi 1 litre Coca Cola ve 1 litre Yedigün portakallı gazoz olmak üzere toplam 15 farklı ürün yer alıyor.
CarrefourSA, ‘Ramazan Bereketi’ kapsamında Süper Ramazan Kolisi’ni 110,75 TL yerine 64,90 TL’ye, Mega Ramazan Kolisi’ni 130,30 TL yerine 82,90 TL’ye, Lüks Ramazan Kolisi’ni ise 214,25 TL yerine 119,90 TL’ye satışa sunuyor. Süper, Mega ve Lüks Ramazan kolilerini Axess ile satın alanlara ekstra yüzde 10 indirim veriliyor.

İnternet ve telefon ile sipariş imkânı
Ramazan kolileri için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak internet adresinden de satın alma alternatifi sunuluyor. Bununla birlikte CarrefourSA Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile sevdiklerine hediye almak isteyenlere de farklı seçenekler sunuluyor. Aynı zamanda Ramazan kolileri için 444 10 00 numaralı hattan da sipariş verilebiliyor.

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