Ramazanda gıda denetimleriyle fırsatçılara göz açtırılmayacak

Yaklaşan ramazan ayı nedeniyle halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, tüketimi artacak ürünleri imal eden işletmelere yönelik denetimlere ağırlık vereceklerini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pakdemirli, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasının Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu anımsattı.

DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle tüketimi artacak ürünleri imal eden işletmelere yönelik denetimlere ağırlık vereceklerini belirterek, "Özellikle toplu iftar alanları, üretim yerleri ve 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaları içeren paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerinin denetimi konusunda, 81 il müdürlüğümüze talimat verdik." dedi.

"Özellikle toplu iftarların yapıldığı yerler ve tedarik sağlayan şirketler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, unlu mamuller, ekmek ve pide üreten işletmeler ile 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaları içeren paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerinin denetimi için, 81 il müdürlüğümüze ramazan ayına özel denetim programı oluşturmaları yönünde talimat verdik."

Bakanlık olarak yıl başından bu güne kadar ülke genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 271 bin 536, üretim yerlerinde 50 bin 725 olmak üzere toplam 322 bin 261 denetim gerçekleştirdiklerini anlatan Pakdemirli, bu denetimler sonucunda gıda işletmelerine toplam 3 bin 432 yasal işlem uyguladıklarını bildirdi.

Pakdemirli, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir ramazan ayı geçirmesi için kamu sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.

- Tüketicilere gıda alışverişi uyarısı

Pakdemirli, tüketicilerin gıda ürünleri alırken dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, gıdaların etiketlerinde öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt veya onay numarası ile ithal ürünün ithalat izinlerinin olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.