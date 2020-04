Ramazanda gözleriniz uykusuzluktan etkilenmesin

Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, uykusuzluğun gözler üzerindeki etkilerinden korunmak için önerilerini aktarıyor.

GÜNDE EN AZ 5 SAAT UYKU GÖZLERİ KORUYOR

Her insanın günde en az 5 saat uykuya ihtiyacı vardır. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilen uyku düzeni, gözleri korumada önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalara göre yetişkinlerin dinlenmesi için her gün 6-8 saat aralığında düzenli uyku uyumaları gerekir. Ancak günlük hayatın yoğunluğu içinde her gün aynı saatte uyumak mümkün olmayabiliyor. Bu durum sonunda vücut sistemi olumsuz etkilenerek baş ağrılarına, dikkatsizliğe ve yorgunluğa zemin hazırlıyor. Özellikle ramazan boyunca sahur nedeniyle uyku bölünmeleri yaşayacakların uygulayabileceği birkaç öneri bulunuyor. Bu öneriler ramazanda gözlerin korumasına yardımcı olarak, kişinin daha sağlıklı bir ramazan geçirmesine yardımcı oluyor.

UYKU ÖNCESİNDE TEKNOLOJİK CİHAZLARDAN UZAK DURUN

Ramazan boyunca uykusuzluğun etkisini hafifletmek için önerilere uyarak göz sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Özellikle Ramazan döneminde gözleri korumak için günlük uyku ihtiyacının karşılanması ve uyku saatinin öne çekilmesi önem kazanıyor. Böylece gece uyanık kalınan sürenin tamamlanması sağlanıyor.