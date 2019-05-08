Ramazanda, günlük 1 ton tatlı üretiyorlar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, iftar sofralarının vazgeçilmezi tatlılar için bol çeşitli menüler hazırlanıyor. Şehrin ünlü dondurmacı ve tatlıcılarından Sami Kervancıoğlu, ramazan nedeniyle talepleri karşılayabilmek için günlük 30 çeşit 1 ton tatlı ürettiklerini söyledi.

Ramazan dolayısıyla Kahramanmaraş'ta tatlı üretimi artarken, Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, 30 bin metrekarelik kapalı alana sahip tatlı ve dondurma fabrikasını gazetecilere açtı. Kervancıoğlu, iftar sofralarının vazgeçilmezi tatlı taleplerine yetişebilmek için yoğun mesai yaptıklarını söyledi. Talepleri karşılayabilmek adına hem üretimi hem de çeşit sayısını artırdıklarını kaydeden Kervancıoğlu, "İftar sofraları için güllacından şekerparesine, sütlü Nuriyesi'nden bülbül yuvasına, kadayıfından baklavasına, aşuresinden kazandibine kadar her damak zevkine özel tam 30 çeşit tatlı üretiyoruz. Ramazan ayında olmamız nedeniyle talepleri karşılayabilme adına kapasitemizi artırarak günlük 1 ton tatlı üretiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın her ne kadar dondurmayla anılsa da tatlılarıyla da iddialı olduğunu belirten Sami Kervancıoğlu, Türkiye'nin birçok şehrinde Kahramanmaraşlı tatlı ustası olduğunu söyledi. Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş dondurma şehri oluğu kadar aynı zamanda tatlı şehridir, Akdeniz'in incisidir. Dondurmamız kadar tatlısı da çok meşhurdur. Günlük 30 çeşit tatlı üretiyoruz. ramazan nedeniyle büyük bir talep olduğu için yoğun mesai yaşıyoruz. Tatlılarımızın hijyenik ortamda üretildiğini ve tüm üretim aşamalarını da kamuoyuyla paylaşma adına tesisimizi basına açtık. Bizim tatlılarımızın en önemli özelliği ise kesinlikle glikoz şurubu kullanmıyoruz tamamen şeker pancarı şekeri kullanıyoruz" diye konuştu.

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