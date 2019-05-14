Ramazanda kırmızı ete alternatif

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte et fiyatlarında yaşanan artış, sofralarında kırmızı et görmek isteyenleri farklı alternatiflere yönlendirdi. Şanlıurfa’da kilosu 50 lirayı bulan kırmızı etin yerini fiyatı 4 liradan başlayan sakatat çeşitleri aldı.

Ramazan aynın gelmesiyle birlikte kırmızı ette fiyatlar yükseldi. Marketlerde yaklaşık 50 liraya satılan kırmızı etten alamayan vatandaşlar ise alternatif olarak sakatata yöneldi. Pazarda kilo fiyatı 4 ile 30 lira arasında değişen sakatatlar, Ramazan sofralarının yeni gözdesi oldu.

Ramazan’da talep iki katına çıkıyor

Özellikle Ramazan ayında sakatata talebin fazla olduğunu belirten kasap İzzettin Saldırıcı, “Şanlıurfa’da sakatatçıyım. Sakatat denince Şanlıurfa’da ciğer kebapları meşhurdur. Burada sakatata iftar ve sahurda yoğun talep gösteriliyor. Biz burada dana ciğer, kuzu ciğer, kuzu yüreği, ciğer ve dalak satıyoruz. Et fiyatları yükselince, insanlar sakatata yöneldi. Fiyatlarımız, dana ciğeri 30 lira, böbrek 8 lira, yürek 15 lira, kuyruk yağı 28 lira, kuzu yüreği 28 lira, dalak 4 lira ve tavuk göğsü kemiksiz 15 liradır. Şanlıurfa’da et fiyatları 40-45 lira arasında satılıyor. Sakatat ete göre biraz uygun olunca, özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar talep ediyor. Sakatat satışlarımız iyi gidiyor” dedi.