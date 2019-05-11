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Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

Erzincan’da hobi olarak başladıkları ördek yetiştiriciliği kazanç kapısı oldu.

Erzincan’da hobi olarak başladıkları ördek yetiştiriciliği kazanç kapısı oldu. Ramazan ayında ördek sesiyle stres atan Ramazan Nalbant(24), “15-20 ördek ve kazla hobi olarak başladık. Şimdi binlerce ördek ve kazımız oldu” dedi.
Ördek sürüsünün havadan görüntüsü ise görsel şölen oluşturdu.
Erzincan - Çağlayan yolu üzerinde hayvan çiftliğinde kuluçka makinesiyle çoğaltılan kanatlı hayvanlar, görenlerin ilgi odağı oluyor. Binlerce ördek ve kazın çıkardığı ses ile havadan görüntüleri şölen havası estirdi.
Ramazan ayında kanatlı hayvanların sesini dinleyip onlara bakarak stres attığını ifade eden çiftlik çalışanlarından Ramazan Nalbant, “Burası Mehmet Alibey Palangası. Büyükbaş hayvan çiftliği üzerine kuruldu. Sonradan arkadaşlarla düşünüp taşındık. Kanatlı hayvan işine girelim dedik. Hobi olarak 15- 20 kazla başladık. Sonra büyüte büyüte şimdi binlerce ördek ve kazımız oldu. Kuluçka makinesinde çoğaltıyoruz. Yumurtaları makinede kuluçkaya koyarak üretimi yapıyoruz. Bunları dinleyip stres atıyorum. Yumurtadan çıkan küçük civcivleri gözlemek çok güzel oluyor” dedi.

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar

Ramazanda ördek sesiyle stres atıyorlar
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