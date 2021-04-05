Ramazanda şeker hastalarına sugay hurması önerisi

Ramazan ayına bir hafta kala şeker hastalığı olan vatandaşlar diğer hurmalara göre daha az şeker oranına sahip olan sugay (sugai) hurmasını tercih ediyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayı, 13 Nisan Salı günü başlayacak. Vatandaşlar bir taraftan korona virüsü ile mücadele ederken bir taraftan da dini vecibelerini yerine getirecekler. Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurmaya olan ilgi ise bu sene de devam ediyor. Aktarlar, bu sene hurma fiyatlarının aynı kaldığını belirtirken, şeker hastalarının ise sugay hurmasına ilgi gösterdiğini ifade ettiler.

ŞEKER HASTALARI SUGAY HURMASINI TERCİH EDİYOR

Şeker hastası olup da orucunu hurma ile açmak isteyen vatandaşların sugay hurmasına rağbet gösterdiğini dile getiren aktar Salih Özdemir, “Şeker hastaları diğer vatandaşlardan farklı olarak sugai hurmasını tercih ediyor. Çünkü sugai hurmasının şeker oranı diğer hurmalara göre düşük. Şeker hastaları da kendi araştırmaları sonucunda en az şekerli hurmanın sugai hurmasını olduğunu araştırmışlar. Şeker hastaları da saydığım nedenlerden ötürü sugai hurmasını tercih ediyor” dedi.