Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Sigara içen kişilerin iftar saatine kadar, oruçlu olmaları nedeniyle, çok uzun saatler sigaradan uzak durduklarını vurgulayan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, 'Günün çok uzun bir bölümünde sigara içmeyen, sigara ve dumanından uzak duran tiryakiler, biraz daha sabrederek ve direnerek, sigarayı hayatlarından tümüyle çıkarabilirler. 11 Ayın Sultan'ı Ramazan, sigarayı bırakmak için de çok önemli bir fırsat ve rahmet ayıdır” dedi.

Prof. Dr. Akdur, iftar saatinde orucu sigara ile açmanın ve arka arkaya sigara içmenin çok önemli sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekerek, 'Uzun saatler, sigaradan ve zararlı etkilerinden uzak kalan vücudu ne iftar saatinde ne de sonrasında sigara içerek perişan etmeyelim. Hazır uzun saatler sigaradan uzak durmuşken, hayatımızdan sigarayı tümüyle çıkaralım. Vücudumuz da, sağlığımız da rahata kavuşsun” diye konuştu.

Akdur, sigara kullanımının, insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığını ifade etti.