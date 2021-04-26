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Ramazanda soframızdan eksik etmediğimiz hurma şifa deposu çıktı!

26.04.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liften zengin ve potasyum, magnezyum, bakır ve B vitamini içeren besin değerleriyle Ramazan sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan hurma, içinde bağışıklığı güçlendiren antioksidanlar da barındırıyor. İçeriğindeki bu vitamin ve minerallerle tam bir şifa meyvesi olarak görülen hurmanın faydaları saymakla bitmiyor.

Ramazanda soframızdan eksik etmediğimiz hurma şifa deposu çıktı!

Ramazan’da sofralarımızdan eksik etmediğimiz hurma liften zengin olmasının yanı sıra potasyum, magnezyum, bakır ve B vitaminleri içeriyor. Ayrıca bağışıklığımızı güçlendiren antioksidanlardan oldukça zengin bir besin. İçerdiği bu vitamin ve mineraller ile hurma ‘tam bir şifa meyvesi’ olarak nitelendiriliyor. Hem tok kalmamızı sağlayan özelliği hem de yüksek vitamin mineral içeriği nedeniyle özellikle oruç tutarken mutlaka tercih edilmesi gerekiyor. Ancak dikkat! Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan aynı zamanda şeker içeriği yüksek bir besin olduğu için özellikle diyabet hastalarının hurmada porsiyon miktarına dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, “Hurmanın 3 küçük adeti ortalama 60 kalori içeriyor ve bu bir porsiyon meyveye denk geliyor. Dolayısıyla sahur veya iftarda 2-3 adet tüketmek yeterli olacaktır. Diyabet hastaları hurma yerken yanında yoğurt veya fındık ile badem gibi kuruyemişlere de yer vermeliler. Böylelikle kan şekeri salınımı daha kontrollü olacaktır” diyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, hurmanın sağlığımız üzerindeki 10 önemli faydasını anlattı; önemli önerilerde bulundu!

Tok tutuyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan hurmanın yüksek lif içeriğiyle uzun süre tokluk hissi sağladığını belirterek, “Hurmanın yanında ceviz ve badem gibi kuruyemiş tüketmenizde fayda var. Böylece kan şekerinizde ani değişiklik oluşturmayacağı için oruç tutarken halsizlik gibi sorunlar yaşamazsınız.” diyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Özellikle pandemi döneminde bağışıklık sistemi daha da önem kazandı. Ramazan’da sofraların vazgeçilmezi hurma içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklığı da güçlendiriyor. Üzerine tahin eklerseniz hurma daha lezzetli ve doyurucu olacaktır.

Baş ağrısına karşı etkili

Hurma içerdiği magnezyumla baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabiliyor. Oruç tutarken baş ağrısı sorunu yaşıyorsanız özellikle sahurda hurma tüketmenizde fayda var. Hurmanın yanında bol su içmeyi de unutmayın, çünkü baş ağrınızın nedeni sıvı eksikliği de olabiliyor.

Tam bir enerji deposu

Ramazan’da öğün sayısının azalmasıyla birlikte halsizlik ve yorgunluk problemleri sıkça yaşanıyor. Hurma içeriğindeki B vitaminleri sayesinde enerji sistemlerinin daha iyi çalışmasını sağlayarak, yorgunluğa da iyi geliyor.

Kabızlığa karşı koruyor

Ramazan’da vücudumuzdaki sıvının azalması nedeniyle kabızlık gibi sindirim yakınmaları oluşabiliyor. Hurma içeriğindeki lif sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığa karşı etkili oluyor.

Kalp sağlığına iyi geliyor

Hurma potasyumdan zengin bir meyve olduğu için vücudun sıvı ve elektrolit dengesini sağlıyor. Bu etkisiyle kan basıncını dengeleyerek tansiyonun düzenlenmesine yardım ediyor.

Kas ağrılarını ve krampları önlüyor

Hurma yüksek miktarda potasyum içeriğine sahip bir meyve. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan içeriğindeki potasyum sayesinde hurmanın kas ve eklem ağrısı, kramp, yorgunluk ile halsizlik gibi semptomlara iyi geldiğini söylüyor.

Kemik yapılarını güçlendiriyor

Hurma içerdiği kalsiyumun etkisiyle kemik yapılarını güçlendiriyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda kadınlarda sık görülen osteoporoz riski için hurma öneriliyor.

Sindirim sistemini düzenliyor

Hurma bol lifli yapısıyla sindirimi de rahatlatıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan hurmanın mide asidini dengelediğini ve ani acıkma ile mide yanmalarını önlediğini belirterek, “Bu etkileri nedeniyle mide problemi yaşayan kişiler de hurmayı rahatlıkla tercih edebilirler.” diyor.

Cilt sağlığını koruyor

Antioksidandan ve C vitamini yönünden zengin olan hurma cilt sağlığını koruyor. Cilt yapılarını iyileştirerek daha canlı ve nemli bir görünüm sağlıyor.

ŞEKER YERİNE HURMALI TARİFLER!

Hurma kullanarak birçok tarifi şekersiz yapabilirsiniz. Hem daha besleyici hem de sağlıklı bir alternatif olacaktır.

FINDIKLI HURMA TOPLARI

  • 4-5 adet hurma

  • Fındık içi

  • Hindistan cevizi

Yapılışı:

4-5 adet hurmayı sıcak suda bekletip üzerine fındık ekleyin. Ardından her iki malzemeyi blenderden geçirin. Elinizde şekil verip hindistan cevizine bulayarak tüketebilirsiniz.

HURMALI PUDİNG

-1 adet avokado

-8 adet medjoul hurma

-2 yemek kaşığı kakao

-3 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu

Yapılışı:

Olgunlaşmış avokadoyu dilimleyip blendere atın. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp 15 dakika sıcak suda beklettikten sonra tüm malzemeleri blenderden çekin. Cam kaselere koyup üzerini hindistan ceviziyle süsleyerek tüketebilirsiniz.

ŞEKERSİZ BROWNIE

  • 8 adet medjoul hurma

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 su barağı badem unu

  • 3 adet yumurta

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp 15 dakika sıcak suda beklettikten sonra, tüm malzemeleri blenderdan çekin. Ardından malzemeleri yağladığınız kek kalıbına dökün, 180 derece ısınmış fırında 15 dakika pişirin. Ilıyınca biraz buzdolabında bekletip servis edebilirsiniz.

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Ramazan
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