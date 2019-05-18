Ramazanda tarım işçilerinin zorlu mesaisi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde toprakları işleyen ve seralarda fideleri yetiştiren tarım işçileri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen çalışmaya devam ediyor.

Baykan ilçesinde sabah erken saatlerde tarlaya veya seraya gelen işçiler, 35 derece sıcaklıkta akşama kadar ter döküyor.

Baykan Ziraat Odası Başkanı Yusuf Tardu, ramazanda işçilerin zorlu bir mücadele verdiğini, sıcakta işçilerin ekmek parası için çalıştığını söyledi.

Tardu, "İlçemiz tarımda ve seracılıkta her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. İşçilerimiz ramazan ayında hem oruç tutuyor hem de tarlada çalışıyor. Toprak işleme ve fideleri dikme zamanı ramazan ayına denk geldiği için oruçlu çalışmak zor oluyor. İşçilerimize Allah yardımcı olsun." dedi.

İlçeye bağlı Atabağı beldesinde tarlada çalışan 17 yaşındaki Mustafa Babar da hava sıcaklığının artmasıyla tarlada çalışmaya sabahın erken saatlerinde başladıklarını dile getirdi. Babar, "Aileme tarlada yardım ediyorum. Günün ilk ışıklarında tarlaya gelip saat 18.00'e kadar çalışıyoruz. Topraklarımızı işleme dönemi ramazan ayına denk geldiği için çalışmak da çok zorluyor. Çok yorulduğumuz için zaman zaman mola veriyoruz. Çalıştığımız tarla 100 dönümlük. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.