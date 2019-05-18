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Ramazanda tarım işçilerinin zorlu mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Siirt'in Baykan ilçesinde toprakları işleyen ve seralarda fide yetiştiren tarım işçileri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen ter döküyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde toprakları işleyen ve seralarda fideleri yetiştiren tarım işçileri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen çalışmaya devam ediyor.

Baykan ilçesinde sabah erken saatlerde tarlaya veya seraya gelen işçiler, 35 derece sıcaklıkta akşama kadar ter döküyor.

Baykan Ziraat Odası Başkanı Yusuf Tardu, ramazanda işçilerin zorlu bir mücadele verdiğini, sıcakta işçilerin ekmek parası için çalıştığını söyledi.

Tardu, "İlçemiz tarımda ve seracılıkta her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. İşçilerimiz ramazan ayında hem oruç tutuyor hem de tarlada çalışıyor. Toprak işleme ve fideleri dikme zamanı ramazan ayına denk geldiği için oruçlu çalışmak zor oluyor. İşçilerimize Allah yardımcı olsun." dedi.

İlçeye bağlı Atabağı beldesinde tarlada çalışan 17 yaşındaki Mustafa Babar da hava sıcaklığının artmasıyla tarlada çalışmaya sabahın erken saatlerinde başladıklarını dile getirdi. Babar, "Aileme tarlada yardım ediyorum. Günün ilk ışıklarında tarlaya gelip saat 18.00'e kadar çalışıyoruz. Topraklarımızı işleme dönemi ramazan ayına denk geldiği için çalışmak da çok zorluyor. Çok yorulduğumuz için zaman zaman mola veriyoruz. Çalıştığımız tarla 100 dönümlük. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

Zeydin Lale de ramazan ayında diğer günlere oranla iki kat yorulduklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla sahurumuzu yaptıktan kısa süre sonra tarlaya geliyoruz. Ürünlerimize bakıyoruz. Ramazan ayı bizi çok zorluyor ama çok şükür dayanıyoruz. Bize göre en güzel oruç da böyle oluyor." ifadelerini kullandı.

İlçeye bağlı Ulaştı köyünde seracılık yapan Behçet Hazar da sera alanında sıcaklığın daha da arttığını kaydetti.

Oruçluyken serada çalışmanın zor olduğunu belirten Hazar, "Orucumuzu tutuyoruz, seralarımızda da çalışmaya devam ediyoruz. Bölgenin büyük ölçüde fide ihtiyacını karşılıyoruz. O yüzden durmaya, dinlenmeye pek vaktimiz yok. Biz üretmezsek, kim üretecek, kim insanlara faydalı olacak. Evet burası çok sıcak, her bir saatte elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz, Allah yardım ediyor çok şükür." değerlendirmesinde bulundu.

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ORUÇ Ramazan sıcak hava tarım işçileri

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