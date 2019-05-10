Ramazan'ın başlamasıyla sahiller turistlere kaldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'teki plajlar, ramazan ayında yabancı turistlere kaldı.Plaj ve yürüyüş yollarında turistler renkli görüntüler sergiledi.

Ramazan ayında Marmarisliler evlerine çekilirken, sahil yürüyüş yolları ve plajlarda sadece yabancı turistler görünür oldu. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 29 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, sokaklar yabancı turistlerle doldu. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi sahilinde kimi turistler şezlonglarda güneşlenirken, kimileri denizde serinlemeye çalıştı. Jet-ski, can simidi ve paraşüt ile su sporlarında heyecan arayan turistler, gün boyu eğlendi. Sahil yolunda bikini ve şortla yürüyüş yapan turistler, eşsiz manzarada öz çekim yaparak anın keyfini çıkardı. Kentteki hava durumu hakkında ise meteoroloji şu bilgiyi verdi:

"Gündüz hava sıcaklığı 29, nem yüzde 64 ve deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece. İlçe merkezinde sıcaklıklar yükselişe geçecek."

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