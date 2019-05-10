HABER

Ramazan’ın ilk cuma namazında camiler doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:04 | Son Güncelleme

Ramazan ayının ilk cuma namazında Bursalılar camilere akın etti.

Ramazan ayının ilk cuma namazında Bursalılar camilere akın etti. Cuma namazını Ulucami’de kılmak isteyenler cami avlusunu da doldurdu.
Bursa’da Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı. Ulucami başta olmak üzere tarihi camilerde vatandaşlar yer bulmakta zorlandı. Yıldırım, Yeşil, Muradı Hüdavendigar, Emir Sultan gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı. Ramazan’ın getirdiği manevi ortamda ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namazı eda etmenin huzuruyla camiden ayrıldı.
Cuma namazı öncesi yapılan vaazda ramazan ayının bereketi anlatıldı.

PARTNERAhmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessizAhmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz
Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyorYabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor
Minik Ecrin’in ailesi umutla bekliyorMinik Ecrin’in ailesi umutla bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Baltalı sürücü tutuklandı

Baltalı sürücü tutuklandı

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama: Yargıya olan güveni olumsuz etkilemekte

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.