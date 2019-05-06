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Ramazan’ın ilk günü Erzincan’da ucuz et kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

Erzincan’da vatandaşlar Ramazan ayının ilk günü ucuz ve kaliteli et alabilmek için Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan’ın ilk günü Erzincan’da ucuz et kuyruğu

Erzincan’da vatandaşlar Ramazan ayının ilk günü ucuz ve kaliteli et alabilmek için Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde şube önünde bekleyenler, şube sayısının artırılmasını istedi.
Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi’ndeki Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için bekledi. Mağazada kıymanın kilosu 32 lira, kuşbaşının 35 lira, bifteğin 40 lira 50 kuruş, pirzolanın 56 lira 75 kuruş, bonfilenin kilosu ise 73 lira 75 kuruştan satılıyor. Kasaplarda pahalı olduğu için Et ve Süt Kurumundan et almayı tercih ettiklerini belirten vatandaşlar, satış mağazası sayısının artırılmasını istedi.

Ramazan’ın ilk günü Erzincan’da ucuz et kuyruğu

Ramazan’ın ilk günü Erzincan’da ucuz et kuyruğu

Ramazan’ın ilk günü Erzincan’da ucuz et kuyruğu

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