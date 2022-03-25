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Ramazanın ilk günü ne zaman? 2022 ilk oruç nisanın kaçında? Ramazanın 1. günü ne zaman? Ramazan hangi gün başlıyor?

25.03.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına sayılı günler kala oruç ve iftar hakkında sorulan soruların sayısı artmaya başladı. Ramazan 2022 takvimi nisan ayına kısa bir zaman kala en çok araştırılan konuların başında geliyor. Bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı nisanın ilk haftası idrak edilmeye başlanacak. Ramazan hazırlığına başlayan vatandaşlar, Diyanetin yayımladığı takvimi ve ilk oruç tarihini öğrenmeye çalışıyor. İşte Ramazanın 1. gününe dair merak edilenler!

Ramazanın ilk günü ne zaman? 2022 ilk oruç nisanın kaçında? Ramazanın 1. günü ne zaman? Ramazan hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı, bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en mübarek ayı olarak bilinmektedir. Ramazana ve ilk oruca dair sorular Berat Kandili'nden sonra gündeme geldi. 11 ayın sultanı olan rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'daki oruç, İslam’ın beş şartından biridir. Oruç, her Müslümanın yerine getirmesi gereken önemli bir ibadet olarak dini kaynaklarda yer alıyor. Kutsiyeti ve fazileti Kur’an ve sünnet ile sabit olan Ramazan ayı İslam dünyasında bu sene de oruçlar ve ibadetler ile idrak edilecek. İslam’ın beş şartından biri olan ve müminleri kötülüklerden arındırıp manevi anlamda temizleyen Ramazan bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü tarihinde başlayacak.

RAMAZANIN 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihinde idrak edilecek.

Ramazan'ın son günü olan arife günü 1 Mayıs tarihinde olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olarak gerçekleşecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ NELERDİR?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını aralayacaktır. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekan cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

Mübarek Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, yoksullara, ihtiyacı olanlara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ve yardım ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
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