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Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

Bursa’da erken okunan akşam ezanı binlerce kişinin orucunu erken açmasına sebep oldu.Orhaneli İlçesi’nin 71 camine ezanını ulaştıran Merkez Durdubey camiinde İmam Ali Şen akşam ezanı zamanından 4 dakika erken okudu.

Bursa’da erken okunan akşam ezanı binlerce kişinin orucunu erken açmasına sebep oldu.
Orhaneli İlçesi’nin 71 camine ezanını ulaştıran Merkez Durdubey camiinde İmam Ali Şen akşam ezanı zamanından 4 dakika erken okudu. Ezanın erken okunmasıyla birlikte ilçede yaşayan binlerce vatandaş orucunu erken açtı. Orucunu okunan ezana göre değil de vaktine göre açanlar bu durumdan etkilenmezken,orucu ezanla birlikte açan vatandaşların orucu yandı. İlçede erken okunan ezanla ilgili vatandaşlar “şimdi bizim oruçlarımız ne olacak” diye sormaya başladı. İlçe Müftüsü Hanefi Çakmak, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Müftü Çakmak, “Dün akşam biz il müftümüzün iftarındaydık. Bizim ilçemizdeki merkez caminin yılların tecrübesi imamızın ezanı 3 dakika önce okuduğu söyleniyor. Fakat imamla yaptığımız görüşmede, “ ben zamanında okudum şahitlerim de var” diyor. Ancak vatandaşlardan erken okunduğuna dair yoğun sözler gelmekte. Burada da din işleri yüksek kurumumuzun fetvası var. Fetvada 2-3 dakika önce ezan okunsa her hangi bir kaza gerekmez diyor. Biz o fetvaya göre hareket ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu konuda her hangi bir endişeye düşmesinler’ dedi.
İlçede oruçlarını erken açan vatandaşlar ise ‘Ezan vaktinden 4 dakika erken okundu. Ezana göre hareket edenler erken oruç açtı. Saatine bakıp zamanı bekleyenler açmadı. Neden ezan erken okundu bilmiyoruz. Böyle bir şey herkesin başına gelebilir, insanlık hali. Bizim şimdi erken açtığımız oruçlar ne olacak’ dedi.

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan
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