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Ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de ramazanın ilk iftar topu, Kars'taki, Ebu-l Hasan Harakâni Türbesi'nin de içinde bulunduğu Evliya Cami Külliyesi'nden atıldı.

Ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - TÜRKİYE'de ramazanın ilk iftar topu, Kars'taki, Ebu-l Hasan Harakâni Türbesi'nin de içinde bulunduğu Evliya Cami Külliyesi'nden atıldı.
Kars Valiliği'nce geleneksel hale getirilen iftar topu etkinliği bu ramazanda da sürdürülüyor. Selçuklular döneminden kalma tarihi Kars Kalesi eteklerinde bulunan ve Ebu-l Hasan Harakâni Türbesi’nin de içinde yeraldığı Evliya Cami Külliyesi'nde dün saatler 19.13’ü gösterdiğinde Türkiye’nin ilk iftar topu atıldı. İftar topu fitili, havai fişek atış uzmanı Tacettin Durmuş tarafından camilerden yükselen akşam ezanı ile birlikte ateşlendi. Tacettin Durmuş’u eşi Dilek ve 8 aylık bebeği Ani de yalnız bırakmadı. Dilek Durmuş da bu anı yaşamaktan büyük keyif duyduğunu ve eşiyle de gurur duyduğunu belirterek, "Tüm İslam aleminin ve Kars halkının mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi.
Tacettin Durmuş, "Tüm İslam aleminde olduğu gibi Türkiye’de, Kars’ta da Ramazan coşkusu yaşanıyor. Şu anda Kars’ta, tarihi Kars kalesi eteklerinde Şehit Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri'nin de türbesinin içinde bulunduğu kutsal Evliya Camii bahçesindeyiz. 15 yıldır Kars Valiliği adına iftar topu atıyorum. Kars halkı iftar saatinde ezan sesiyle birlikte iftar topunu da duymaya alıştığı için şu ana yine kulakları ve gözleri iftar topunda olacak" diye konuştu.

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Ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldıRamazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldıRamazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldıRamazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı

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