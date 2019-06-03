Ramazan’ın son sahuruna tulum sesiyle kalktılar

Rize’nin Çayeli ilçesi sakinleri Ramazan ayının son sahuruna davul ve tulum sesiyle uyandı.

Çayeli ilçesinde iki yıl önce başlayan ve gelenek haline gelen etkinlikte, Ramazan ayının son sahurunda davul ve tulum sesi birleşerek insanlar sahura uyandırıldı. Genç tulum sanatçısı Batuhan Akyıldız tarafından iki yıl önce başlatılan gelenek bu yıl da devam etti. Çayeli ilçe meydanından başlayarak şehir turu atan davulcu Cemil Taşcı ve Tulumcu Batuhan Akyıldız’ın ezgilerine sokaktaki insanlar da eşlik etti. Evlerinin camlarından ve balkonlarından gençlere destek olan Çayelililer hem türkülere eşik etti, hem de o anları cep telefonları ile kaydetti.

Davul ve tulum kültürünü birleştirerek yaptıkları bu etkinliğin herkes tarafından ilgi odağı olduğunu ifade eden tulum sanatçısı Batuhan Akyıldız, iki yıl önce ortaya attığı fikri gelenek haline getirdiklerini belirtti. Akyıldız İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Başlangıcını iki yıl önce yaptık. Davul zaten Ramazan’ın bir kültürü. Biz de bunu tulum kültürüyle birleştirmek istedik ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Çevremizdeki insanların ve arkadaşlarımızın isteği üzerine bu etkinliği her yıl yapmaya karar verdik. Yanımızdaki arkadaşlarımız ve Çayeli halkı bize eşik etti, gelemeyenler evlerinin balkonlarından bize destek oldu. Herkese teşekkür ediyoruz.”

Giresun Üniversitesi’nde müzik öğretmenliği bölümü okuyan ve Ramazan ayını memleketinde geçiren davulcu Cemil Taşçı ise yaptığı açıklamada farklı kültürlerin birleşimiyle ortaya çıkan görüntülerin herkes tarafından güzel karşılandığını ifade etti. Cemil Taşçı açıklamasında, “İki kültürü birleştirerek farklı şeyler yapmaya çalıştık. Çevremizden de çok güzel tepkiler aldık. Tulumcu kardeşime davulumla eşlik ettim" ifadelerini kullandı.



