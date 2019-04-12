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Ramazan'ın tekrar yürümesi için kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde yaşayan ve omurilik tümörü nedeniyle yürüyemeyen Ramazan Akkoç (24), iyileşebilmek için yardım eli bekliyor.

Ramazan'ın tekrar yürümesi için kampanya

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde yaşayan ve omurilik tümörü nedeniyle yürüyemeyen Ramazan Akkoç (24), iyileşebilmek için yardım eli bekliyor. 5 yıl önce evindeyken aninden yere düşüp bayılan Akkoç'a omurilik tümörü teşhisi koyulurken tedavisi için gerekli paranın toplanabilmesi amacıyla Türk Kızılayı tarafından da yardım kampanyası başlatıldı.
5 yıl önce Gerenköy Mahallesi'ndeki evlerinde aniden rahatsızlanan ve Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Akkoç'a omurilik tümörü olduğu teşhisi koyuldu. Ameliyata alınan Akkoç'a doktorlar tümörünün kötü huylu olmadığını ve vücuda yayılmadığını belirtti. 8 ay sonra bir anda yere yığılan genç adamın el ve bacaklarında güçsüzlük başladı. Bunun üzerine fizik tedavi görmesi önerilen Akkoç, 4 yıl boyunca gördüğü fizik tedaviden sonuç alamadı. 4 yıldır yardım almadan günlük hayatına devam edemeyen Akkoç, çok sevdiği arkadaşları ve futboldan uzak bir yaşam sürmek zorunda kaldı.
UMUT IŞIĞI DOĞDU
Ailesi ile birlikte tedavi arayışını sürdüren Akkoç'a, İzmir Kent Hastanesi'nden iyi haber geldi. Hastane 100 bin lira tutan ameliyatın maliyetinin 30 bin lirasını karşılayabileceğini belirtti. Kalan 70 bin lira için de Akkoç Ailesi harekete geçti.
TÜRK KIZILAYI FOÇA ŞUBESİ YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI
Ramazan Akkoç'un ablası Tuğba Akkoç Günay'ın bir süre önce Facebook sayfasından yaptığı yardım çağrısı üzerine Türk Kızılayı Foça Şube Başkanı Muharrem Yeşilkaya girişimde bulundu. Yeşilkaya, Kızılay Foça Şubesi olarak 'Ramazan Akkoç'un Ameliyatına Destek' başlıklı bir kampanya başlattı. Akkoç için Ziraat Bankası Foça Şubesi'ndeki hesaba yardım toplanmaya başladı. Bağışların ihtiyaç miktarı olan para toplanana kadar kabul edileceğini bildiren Kızılay Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, "Kampanya kapsamında toplanan para belge karşılığı hastaneye teslim edilecek. Hesaba bağış yapacak kişilerden 'Ramazan Akkoç'un Ameliyatına Destek' ibaresini not olarak mutlaka yazdırmalarını rica ediyoruz" dedi.
'TEK DİLEĞİM OĞLUMUN İYİLEŞMESİ'
Ramazan Akkoç'un annesi Aynur Akkoç (47) ise ameliyat parasını karşılamak için yeterli maddi güçlerinin olmadığını belirterek, Kızılay'ın kampanyasının kendilerini umutlandığını söyledi ve "Tek dileğim oğlumuz iyileşmesi" dedi.
Konuşmasında ve algılamasında herhangi bir sorun olmayan Ramazan Akkoç da tekrar arkadaşları ile futbol oynayıp, tarlalara döneceği günleri iple çektiğini vurgulayarak, kampanyaya destek beklediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Ramazan'ın tekrar yürümesi için kampanyaRamazan'ın tekrar yürümesi için kampanyaRamazan'ın tekrar yürümesi için kampanyaRamazan'ın tekrar yürümesi için kampanya

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