İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Diyanet Vakfınca Sultanahmet Meydanı'nda kurulması planlanan kitap fuarına, emniyet, esnaf ve itfaiye karşı olduğu için izin verilmediğini söyledi. İmamoğlu, "Ramazan sofrasının siyaseti olmaz, ramazanla ilgili ortamların siyaseti olmaz." dedi.

CHP Belediye Başkanları Toplantısı için Ankara'ya gelen İmamaoğlu, Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ramazan ayında Sultanahmet Meydanı'nda açılması planlanan Türkiye Kitap Fuarı'na izin verilmemesi tartışmalarına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, İstanbul'da ramazana dönük olarak büyük hassasiyet taşıdıklarını söyledi. "Her manevi ortamda sıfır siyaset" anlayışına sahip olduklarını belirten İmamoğlu, 5 yıllık belediye başkanlığında da bu anlayışla hareket ettiğini söyledi. İmamoğlu, "Ramazan sofrasının siyaseti olmaz, ramazanla ilgili ortamların siyaseti olmaz." diye konuştu.

Sadece Sultanahmet Meydanı'yla ilgili olarak eski yönetimden beri görev yapanlara "Ne yapıyorsunuz?" diye sorduklarını söyleyen İmamoğlu, bazı uygulamaları mevki ve alan olarak artırdıklarını ifade etti. Özellikle insanların gel-geç noktalarındaki iftar çadırlarını artırdıklarını belirten İmamoğlu, 39 ilçe belediyesinin çadır kurduğu yerlerde ise iftar çadırlarının bulunmadığını, bunları ayrı yerlerde açtıklarını söyledi. İmamoğlu, şunları kaydetti: