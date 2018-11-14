Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i Ferhat Yılmaz 50 kilo verdi

Üç ayda 50 kilo veren Ferhat Yılmaz'ı görenler, gözlerine inanamıyor. Ağustos ayında metabolik mini by-pass ameliyatı geçiren oyuncu, zayıflama ameliyatı olmadığının altını çizerek, bu müdahale sonrası tüm yeme düzenini değiştirdiğini söyledi.

Düzenli şekilde yüzmeye ve fitness yapmaya başlayan Yılmaz, diyet ve sporla 3 ayda 50 kilo verdi. 133 kilodan 83 kiloya düşen ve en büyük motivasyon kaynağının oğlu Poyraz olduğunu belirten Ferhat Yılmaz, kilo verdikten sonra kendini yeniden keşfettiğini vurguladı.

Ünlü oyuncu, "Hedefim on kilo daha vermek. Çünkü mesleğim için de çok önemli bir konu bu. Kilolarımdan kurtulmak oyunculuk yelpazemi genişletti ve artık çok farklı karakterler canlandırabilirim” ifadelerini kullandı.

