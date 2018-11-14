MAGAZİN

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i Ferhat Yılmaz 50 kilo verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

Son olarak kilo veren ünlüler kervanına bir dönemin fenomen dizisi Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Rambo Berk karakteri ile hafızalara kazınan Ferhat Yılmaz, katıldı.

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i Ferhat Yılmaz 50 kilo verdi

Üç ayda 50 kilo veren Ferhat Yılmaz'ı görenler, gözlerine inanamıyor. Ağustos ayında metabolik mini by-pass ameliyatı geçiren oyuncu, zayıflama ameliyatı olmadığının altını çizerek, bu müdahale sonrası tüm yeme düzenini değiştirdiğini söyledi.

,dkC7r4PbTU6gNHlH_GD6uQ

Düzenli şekilde yüzmeye ve fitness yapmaya başlayan Yılmaz, diyet ve sporla 3 ayda 50 kilo verdi. 133 kilodan 83 kiloya düşen ve en büyük motivasyon kaynağının oğlu Poyraz olduğunu belirten Ferhat Yılmaz, kilo verdikten sonra kendini yeniden keşfettiğini vurguladı.

Ünlü oyuncu, "Hedefim on kilo daha vermek. Çünkü mesleğim için de çok önemli bir konu bu. Kilolarımdan kurtulmak oyunculuk yelpazemi genişletti ve artık çok farklı karakterler canlandırabilirim” ifadelerini kullandı.

PARTNERKraliyette yeni kriz: Yanlarında yer almadıKraliyette yeni kriz: Yanlarında yer almadı
Babasıyla ilgili paylaşım yaptı: Babamın kötüleştiği ve...Babasıyla ilgili paylaşım yaptı: Babamın kötüleştiği ve...
Ona benzemek için şimdi de...Ona benzemek için şimdi de...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rambo Berk Ferhat Yılmaz Rambo Berk

En Çok Okunan Haberler

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Türk futbolunu sarsacak takas!

Türk futbolunu sarsacak takas!

Son dakika! İsrail Savunma Bakanı istifa etti

Son dakika! İsrail Savunma Bakanı istifa etti

Meclis'te intihar girişimi

Meclis'te intihar girişimi

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Işıl Reçber estetik iddialarına kızdı

Işıl Reçber estetik iddialarına kızdı

Seren Serengil ateş püskürdü: Harcadığımız paralarla...

Ateş püskürdü: Harcadığımız paralarla...

Yasmin Erbil: Babamın kötüleştiği ve...

Babasıyla ilgili paylaşım yaptı: Babamın kötüleştiği ve...

Sevda Demirel Kim'e benzemek için uğraşıyor!

Ona benzemek için şimdi de...

Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal açıklaması: Irmak'la beraberken...

Mesajlar ifşa olmuştu! Bomba açıklama

Sinem Umaş'a şok! 13 yıla kadar hapsi isteniyor

Ünlü isme şok! 13 yıla kadar hapsi isteniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.