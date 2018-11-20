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'Rambo bıçağı' ile eniştesini yaralayan şüphelinin akıl sağlığı kontrol edilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 15:11 | Son Güncelleme

SAMSUN'da kendisine 'Pislik' dediği gerekçesiyle eniştesini 'rambo' diye tabir edilen bıçakla ağır yaralayan Muhammet Ö., akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

'Rambo bıçağı' ile eniştesini yaralayan şüphelinin akıl sağlığı kontrol edilecek

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da kendisine 'Pislik' dediği gerekçesiyle eniştesini 'rambo' diye tabir edilen bıçakla ağır yaralayan Muhammet Ö., akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.
Atakum ilçesine bağlı Denizevleri Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; Ömer Ünal A., eşinin kardeşi olan inşaat işçisi kayınbiraderi Muhammet Ö.'ye bir tartışma sırasında 'Pislik' dedi. Bu da ikili arasında husumet oluşmasına neden oldu. Muhammet Ö., dün sabah saat 09.30 sıralarında eniştesi Ömer Ünal A.'nın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Yanında getirdiği 'Rambo' diye tabir edilen bıçağı çıkartıp, eniştesine sadırdı. Baş ve boyun bölgesinden 4 bıçak darbesi alan Ömer Ünal A., ağır yaralandı. Olay anında tesadüfen bölgeden geçen Denizevleri Polis Merkezi ekibi, saldırgana müdahale etti. Muhammet Ö., gözaltına alındı. Ömer Ünal A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömer Ünal A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Muhammet Ö. ise bugün adliyeye sevk edildi. Saldırgan kayınbirader, savcılık talimatıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

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