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Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir? Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte Rami Kışlası Kütüphanesi'nin tarihi ve önemi...

13.01.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rami Kışlası Kütüphanesi'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Megakent İstanbul'un tarihi yapılarından olan Rami Kütüphanesi'nin restorasyonuna 2014'te başlanmıştı. Bilindiği üzere yapının UNESCO Kültür Mirası listesine alınması için çalışmalar sürüyor. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir? İşte açılışı bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak Rami Kışlası Kütüphanesi'nin tarihi ve önemi...

Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir? Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte Rami Kışlası Kütüphanesi'nin tarihi ve önemi...

Rami Kışlası Kütüphanesi'nin açılışı için geri sayım devam ediyor. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan bu tarihi yapı son derece ihtişamlıdır. Avrupa’nın en büyük kapalı peyzaj alanına sahip olan Rami Kışlası Kütüphanesi'nin tarihi ve önemi merak konusu oldu. Peki, Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar...

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RAMİ KIŞLASI NEREDE?

Rami Kışlası, megakent İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunmaktadır.

Rami Kışlası, Eyüp-Rami sınırları içinde yer alıyor.

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RAMİ KIŞLASI KONUMU

rami kışlası

RAMİ KIŞLASI TARİHİ VE ÖNEMİ

Rami Çiftliği Kışlası, Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırılmıştır. Yapı, Sultan II. Mahmut zamanında onarılmıştır.

Levent'deki yeniçeri kışlaları top ateşi ile yıkıldığı için, yeni kurulan ordunun askerleri, Rami Kışlası'na yerleştirildi.1836–1837’ de Mühendishane öğrencileri Rami Kışlası’nda bulunan Mekteb-i Harbiye’ye taşınınca kışla “ Fünun-ı Harbiye-i Mansure “ adıyla anılmaya başlanmıştır.

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Rami Kışlası 1960'lara dek aktif olarak kullanılmıştır. 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanılmıştır.

Rami Kışlası Kütüphanesi'nin 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik kapalı alanı vardır.

Rami Kütüphanesi, 51 bin metrekarelik peyzaj alanıyla Avrupa’nın en büyük kapalı peyzaj alanına sahip kütüphanesi olarak biliniyor.

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