Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir? Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte Rami Kışlası Kütüphanesi'nin tarihi ve önemi...

Rami Kışlası Kütüphanesi'nin açılışı için geri sayım devam ediyor. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan bu tarihi yapı son derece ihtişamlıdır. Avrupa’nın en büyük kapalı peyzaj alanına sahip olan Rami Kışlası Kütüphanesi'nin tarihi ve önemi merak konusu oldu. Peki, Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar...

RAMİ KIŞLASI NEREDE?

Rami Kışlası, megakent İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunmaktadır.

Rami Kışlası, Eyüp-Rami sınırları içinde yer alıyor.

RAMİ KIŞLASI KONUMU

RAMİ KIŞLASI TARİHİ VE ÖNEMİ

Rami Çiftliği Kışlası, Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırılmıştır. Yapı, Sultan II. Mahmut zamanında onarılmıştır.

Levent'deki yeniçeri kışlaları top ateşi ile yıkıldığı için, yeni kurulan ordunun askerleri, Rami Kışlası'na yerleştirildi.1836–1837’ de Mühendishane öğrencileri Rami Kışlası’nda bulunan Mekteb-i Harbiye’ye taşınınca kışla “ Fünun-ı Harbiye-i Mansure “ adıyla anılmaya başlanmıştır.

Rami Kışlası 1960'lara dek aktif olarak kullanılmıştır. 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanılmıştır.

Rami Kışlası Kütüphanesi'nin 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik kapalı alanı vardır.

Rami Kütüphanesi, 51 bin metrekarelik peyzaj alanıyla Avrupa’nın en büyük kapalı peyzaj alanına sahip kütüphanesi olarak biliniyor.

