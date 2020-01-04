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  4. Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası’nda son durum havadan görüntülendi.Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak tarihi kışladaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi.

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası’nda son durum havadan görüntülendi.
Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak tarihi kışladaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi. Kışlanın restorasyon çalışmalarında büyük bir ilerleme kaydedilirken, kışlanın iç çevre düzenlemesi büyük bir bölümünün çalışmaları tamamlandı.
Sultan III. Mustafa devrinde yapılan İstanbul’daki tarihî Rami Kışlası 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. “Rami Kitap ve Kütüphanesi Vadisi” adını taşıyacak kütüphanenin ilk safhada yedi milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak. Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır alanı olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak.

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