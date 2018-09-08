Ramin Hüseyin Penahi İran'da idam edildi

İran'da "Kürdistan Devrimci ve Emekçi Topluluk Partisi" (Komele) üyesi 3 kişi terör eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle idam edildi.

SABAHA KARŞI İDAM EDİLDİ

İran medyasında yer alan haberlere göre, ülkede terör eylemlerine karıştığı gerekçesiyle yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilen Komele mensubu Ramin Hüseyin Penahi, sabaha karşı Kereç'teki Raminşar Cezaevi'nde idam edildi.

DİN ADAMINI ÖLDÜRMEKLE SUÇLANMIŞLARDI

Penahi'nin yanı sıra Kasım 2009'da tutuklanan Lokman ve Zanyar Muradi adlı iki kuzenin de idam edildiği belirtildi. Kürdistan eyaletinin Merivan kentindeki önde gelen bir din adamını öldürmekle suçlanan kuzenler, 2010 yılında idama mahkum edilmişti. Lokman ve Zanyar Muradi, Komele adlı örgüte mensup olmakla da suçlanıyordu.

GİRDİĞİ ÇATIŞMADA YAKALANDI

Penahi, geçen yıl haziran ayında beraberindeki örgüt mensuplarıyla birlikte İran-Irak sınırında Devrim Muhafızları Ordusu güçleriyle girdiği çatışma sonrasında yakalanmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 16 Ocak'ta idama mahkum edilmişti.

Hakkındaki suçlamaları önce kabul eden daha sonra işkence altında zorla ifade alındığını anlatan Penahi'nin idamı, uluslararası insan hakları kuruluşlarının baskıları nedeniyle ertelenmişti.

