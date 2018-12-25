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'Ramiz Dayı' tek tek anlattı: Pişmanım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 14:27 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve etkin pişmanlığı kabul edilen "Ramiz dayı" kod adlı sanığa, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

'Ramiz Dayı' tek tek anlattı: Pişmanım

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Rıdvan M. ve avukatı hazır bulundu.

Kentte faaliyet yürüten bir firmada insan kaynakları uzman yardımcısı olarak görev yaptığını ifade eden sanık, savunmasında, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını söyledi.

Üniversiteyi İzmir'de okuduğunu belirten Rıdvan M, "Kullandığım iki telefon hattıma ByLock programını, örgüt mensuplarının talimatı ile yükledim. 13 örgüt mensubu ile ilgili teşhis ve tespitim doğrudur. Pişmanım. Örgütte bulunduğum dönemde 'Ramiz dayı' kod ismini kullandım. Sürekli tespih taşıdığım için arkadaşlarım bana bu ismi verdi." diye konuştu.

Savcı mütalaasında, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanması, örgütün evlerinde kalması ve sohbetlerine katılması, himmet ve para toplaması nedeniyle "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, itiraflarda bulunması nedeniyle etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlığı kabul edilen sanık Rıdvan M'yi, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ramiz Dayı FETÖ Kayseri

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