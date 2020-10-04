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Ramo 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo: Sibel benim için yok hükmünde

04.10.2020 22:44 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun 15. yeni bölüm fragmanında Cihangir'in Ramo'ya verdiği görev merak uyandırıyor. Sibel ve Fidan'ın sarılıp gözyaşı döktükleri anlar ise izleyenleri derinden etkiliyor. Ramo'nun Sibel için söylediği sözler, "Ramo, Sibel'den vaz mı geçiyor?" sorusunu akıllara getiriyor. İşte Ramo 15. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Ramo'nun 9 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 15. yeni bölümünden 1. fragman yayınlandı.

Ramo (1)

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner'in ölümünden sonra Cihangir gelmeden Ramo, Sibel'i de alıp evden çıkmak istedi ancak Sibel bunu kabul etmedi. Ramo'yu gitmeye ikna edebilmek için başına bir silah dayayınca Ramo çaresiz Sibel'i almadan evden çıkmak zorunda kaldı. Sibel, kurtulmak için kendini omzundan vurdu. Hanlı ailesi, Taner'in ölümüyle büyük bir yıkım yaşarken Cihangir, oğlunun katilini peşine düştü. Tüm iş yaptığı adamları ve Ramo'yu evine getirtti.

Ramo (4)

Oğlunun katili bulunana kadar bütün işleri durdurma kararı alan Cihangir masada büyük bir huzursuzluğa neden oldu. Görüşmenin sonunda herkes giderken Cihangir, odada özel olarak Ramo'yla konuşmak istedi. Ramo, ona helva ikram edip konuşmaya başlayan Cihangir'in asıl amacının ne olduğunu biliyordu. Nehir'in yardımıyla Cihangir'in evinden ayrılan Ramo, peşine takılan adamların hepsiyle tek başına mücadele ederek kurtuldu. Vahap, Ramo ve Yavuz'a, Taner'in yanına giderken çekilen görüntüleri gösterdi. Ramo'dan Cihangir'i öldürmesini aksi takdirde görüntüleri Cihangir'e vereceğini söyledi. Vahap, Ramo ve Cihangir'i öldürmek istiyordu ancak Ramo, kendisine tuzak kurulacağını tahmin ettiği için Yavuz'un da yardımıyla Vahap'ın tuzağını kendine karşı kullandı. Yavuz, Vahap'ı vurdu. Vahap son nefesini verirken eve yerleştirdiği bomba düzeneğini patlattı. Bomba düzenekli evden çıkabilen Ramo, patlamadan önce son anda Doğu'nun da hayatını kurtardı. Zekice planıyla Ramo, Yavuz'un da yardımıyla Cihangir'in hedefi olmaktan kurtuldu. Tüm olanlardan sonra Vahap'ın ailesini öldüreceğinden şüphelenen Ramo, Cihangir'in peşine düştü. Nefesleri kesen bölümün finalinde "Ramo, Cihangir'i durdurabilecek mi?" sorusu büyük merak uyandırdı.

Ramo (2)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (5)

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