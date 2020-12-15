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Ramo 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Çilingir'le tanışıyor!

15.12.2020 23:07 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Ramo dizisinin merakla beklenen 25. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanında Ramo Çilingir'in karşısına çıkıyor. Yavuz'un peşine düşen Ramo'nun yapacağı hamleler heyecanla bekleniyor.

Show'nin sevilen dizisi Ramo, 18 Aralık Cuma akşamı 25. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı dizinin yeni bölümünde Ramo, Çilingir lakaplı kişiden yardım istiyor.

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RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fidan'ın ölüm haberiyle Ramo ve ailesi büyük bir yıkım yaşadı. Katili bulmak için hemen harekete geçen aile, cenaze sonrasında operasyona başladı ve ilk iş olarak Yavuz, Doğu ve Fiko'yu kaçırdılar. Doğu'nun sorgusu sırasında gerilim yükselirken Ramo, sonunda Köksal'ın videosunu izleterek Cihangir hakkındaki gerçeği Doğu'ya gösterdi ancak karşılaştığı tepki onu şoke etti.

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Doğu'nun inanmaması ve büyük bir öfkeyle karşılık vermesinin altındaki sebep ise Cihangir'in söylediği yalan çıktı.

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Diğer tarafta ikram edilen havyarların zehirli olduğunun öğrenilmesi üzerine Ramo, masadaki haini bulmak için harekete geçti ve Mazhar'ın isteğiyle Vasili ile masadakiler yeniden toplandı.
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Herkese havyar servis ederek bir test yapan Ramo ve Mazhar, kim havyar yemezse onun hain olduğunu anlayacaktı. Sonunda masada tek Vasili'nin yememesi üzerine hain ortaya çıktı ve Ramo, Vasili'yi vurdu.
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Onunla ortak olan Yavuz ise yine kendini kurtarmayı başardı ancak bu durum uzun sürmedi. Diğer tarafta Sibel de kendi yöntemleriyle iz peşine düşünce Fidan'ın katilinin Yavuz olduğunu öğrendi. Bu sırada Doğu, Sibel'i alarak Ramo'ya karşı yeni bir oyun başlattı.

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Doğu, Sibel'in aracına bomba yerleştirdiğini söylerek Ramo'ya kendi canı karşılığında sevdiği kadının canı olduğunu söyledi. Tam bu anlarda Köksal'ın gelmesi ise herkesi şoke etti. Finalde ise korkunç gerçek ortaya çıktı ve Sibel, Ramo'ya Fidan'ın katilinin Yavuz olduğunu söyledi.
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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.
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Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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