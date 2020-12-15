Ramo 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Çilingir'le tanışıyor!

Show'nin sevilen dizisi Ramo, 18 Aralık Cuma akşamı 25. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı dizinin yeni bölümünde Ramo, Çilingir lakaplı kişiden yardım istiyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fidan'ın ölüm haberiyle Ramo ve ailesi büyük bir yıkım yaşadı. Katili bulmak için hemen harekete geçen aile, cenaze sonrasında operasyona başladı ve ilk iş olarak Yavuz, Doğu ve Fiko'yu kaçırdılar. Doğu'nun sorgusu sırasında gerilim yükselirken Ramo, sonunda Köksal'ın videosunu izleterek Cihangir hakkındaki gerçeği Doğu'ya gösterdi ancak karşılaştığı tepki onu şoke etti.



Doğu'nun inanmaması ve büyük bir öfkeyle karşılık vermesinin altındaki sebep ise Cihangir'in söylediği yalan çıktı.

Diğer tarafta ikram edilen havyarların zehirli olduğunun öğrenilmesi üzerine Ramo, masadaki haini bulmak için harekete geçti ve Mazhar'ın isteğiyle Vasili ile masadakiler yeniden toplandı.



Herkese havyar servis ederek bir test yapan Ramo ve Mazhar, kim havyar yemezse onun hain olduğunu anlayacaktı. Sonunda masada tek Vasili'nin yememesi üzerine hain ortaya çıktı ve Ramo, Vasili'yi vurdu.

