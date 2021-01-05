Ramo 27. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo'nun Irak macerası başlıyor! Vurulan Ramo'ya ne olacak?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in paylaştığı Ramo dizisi 1 Ocak Cuma akşamı ekrana gelmedi. Ramo'nun yeni bölümü 5 Ocak Cuma yayınlanacak. Yeni bölüm fragmanında Ramo bu defa Irak macerasına başlıyor. Tutsak alınan Ramo'nun "Yıllardır kurtarmaya çalıştığınız adam olan profesörü size getirebilirim" sözleri dikkat çekiyor. Irak'ta operasyona başlayan Ramo ise saldırıya uğruyor ve vuruluyor.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, Yavuz’u öldürerek kendi ölüm fermanını da imzalamıştır. Hem Cihangir’in adamları, hem de Mazhar, Ramo’nun peşindedir artık.



Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo’yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur.

Ramo’dan hiçbir iz yoktur. Oysa Ramo, Sibel’e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

