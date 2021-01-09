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Ramo 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cihangir ve Ramo karşı karşıya! Ramo 27. son bölümde neler oldu?

09.01.2021 01:16 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo 9 Ocak Cuma akşamı 27. son bölümüyle ekrana geldi. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun 28. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Ramo'nun, "Kızın elimde!" diyerek Cihangir'e karşı kozunu kullandığı tanıtımda hem Cihangir'in hem Ramo'nun tehlikede olduğu anlar ise büyük merak uyandırıyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in paylaştığı Ramo dizisinin 15 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 28. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Ramo (5)

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, Yavuz'u öldürerek Fidan'ın intikamını aldı ancak bu hamlesiyle kendi ölüm fermanını da imzaladı. Hem Mazhar hem Cihangir, Ramo'yu bulup öldürmek için harekete geçti. Ramo ise kendi hayatını tehlikeye atacak bir karar vererek Mazhar'ı aradı. Mazhar, Ramo'yu aldıktan sonra tam işini bitirecekken, Ramo'nun şaşırtan teklifi bir kez daha dengeleri değiştirdi. Ramo, Irak'a giderek uzun zamandır aranan ancak kurtarılamayan Profesör'ü getireceğini söyledi.

Ramo (4)

Bu imkansız gibi görünen ve ucunda ölüm olduğu düşünülen görev için Ramo, Irak'a gitti. 2 ay boyunca Ramo'dan kimse haber alamazken, hem ailesi hem Sibel her yerde Ramo'yu aradı. Ramo, ölümle burun buruna geldiği bir operasyonla Profesör'ü kurtarmayı başarırken Profesör'ün, Mazhar'ın amcası çıkması ise herkesi şoke etti. Ramo, sağ salim Irak'tan döndü ancak tüm ailesi ve Sibel, Mazhar'dan duydukları haber yüzünden Ramo'yu öldü sanıyordu. Sibel, Ramo'nun öldüğünü öğrenince büyük bir yıkım yaşarken, Cihangir'den intikam almaya karar verdi. Bir not bırakarak Cihangir'i öldürmek için yola çıkarken, eve dönen Ramo, Sibel'in notunu bulunca hemen harekete geçti. Sibel'in Cihangir'in karşısına çıktığı final anlarında heyecan doruğa ulaşırken Ramo, Sibel'i kurtarmak için geldi. Cihangir, ikisinin de ölüm emrini verdi ve adamları ikilinin etrafını sardı. "Ramo ve Sibel, Cihangir'den nasıl kurtulacak?" sorusunun cevabı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Ramo (1)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.
Ramo (3)
Ramo, 15 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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