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Ramo 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da Cihangir'in ölümü tüm dengeleri bozuyor!

19.01.2021 01:06 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun 29. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ailesini kaybeden Nehir'in intikam yemini ettiği tanıtımda neler yapacağı merakla bekleniyor. Diğer yandan ise Ramo'nun Cihangir'i öldürmesinin ardından tüm dengeler alt üst oluyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisinin 2 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 29. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihangir’in ölümü İstanbul’daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Mazhar, Ramo’ya yardım ettiği için patronlarının karşısında büyük bir bedel ödemek zorunda kalırken Vadim de Ramo’yu ortadan kaldıracak bir planı devreye koymuştur.

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Nehir’in eline ise Sibel’i yok edecek bir belge geçer. Bu işte Baran da Nehir’e yardım ediyordur. Diğer yandan Ramo ve Sibel düğünlerini Adana’da yapmaya karar verirler.

Ramo (2)

Aile İstanbul’dan ayrılmadan önce Ramo’nun yapması gereken son bir şey kalmıştır. Serdengeçtilerle harekete geçen Ramo’yu büyük bir sürpriz bekliyordur.

Ramo (3)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (4)

Ramo (5)

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