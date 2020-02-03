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Ramo 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceyhan ve Ramo kapışması: Kardeşe karşı kardeş

DİZİ HABERLERİ  | 03.02.2020 00:59 | Son Güncelleme

BKM imzalı, Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun 4. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo’nun annesinin Sibel’e, “Sen onu tamamla kızım. Acılarını gör, anla; oradan sev onu!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Sibel ve Ramo arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ederken, çekilen silahlar gerilimi artırıyor. Mahalleye gelen Ceyhan’ın Ramo’ya silah doğrulttuğu anda “Kardeşe karşı kardeş!” sözleri dikkat çekerken, heyecanın giderek yükseldiği Ramo’da olacaklar merakla bekleniyor.

Ramo yeni bölümde, İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş, sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlamıştır. Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan’ı cezaevinden kaçırır. Nikah günü gelip çatar. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz’u arar. Gelip onu kurtarmasını ister. Diğer tarafta ise Ceyhan, Ramo’nun düğününü basar. Tıpkı Ramo’nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan’ı öldürecektir. Hasan ise olan bitenden habersiz, Ceyhan’ın kurduğu tuzağa düşmüş, tek başına ateş çemberinin arasında kalmıştır. Ramo çaresizce Ceyhan’la karşı karşıyadır.

Ramo (2)

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo, 28 Ocak Salı akşamı heyecan dolu 3. bölümüyle ekrana geldi. Yavuz’un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilip, Adana’nın yönetildiği odaya götürüldü. Aile üyelerinin her yerde aradığı Ramo’yu, Fidan da Yavuz’u tehdit ederek bulmaya çalıştı. Barış isteyen Cihangir Bey’in kararı Ramo’ya açıklandı. Ramo, kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktı. Bunun tek yolu da eski usulde kız alıp kız vermekti. Ramo’nun Sibel’le, Neco’nun da Ramo’nun kardeşi Fatoş’la evlenmesini isteyen İstanbul’un kararına iki ailenin üyeleri de karşı çıktı. Ramo kararı kabul ettiği sırada Boz ve Fatoş’un aşkları ortaya çıktı.

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Ramo’ya yakalanan aşıkların itirafı Ramo’yu öfkeden deliye döndürürken, Fatoş’un abisiyle duygusal yüzleşmesi izleyenleri derinden etkiledi. Diğer yandan ailenin başına geçen Süleyman’dan gizli iş çeviren Halef ve Neslihan, Seyhan’ın cezaevindeki ağabeyi Ceyhan’la iş birliği yaptı. Ceyhan’a, kardeşi Seyhan’ı Ramo’nun öldürdüğünü ve kendilerine tuzak kurduğunu söyleyen Halef, Ceyhan’ı Ramo’ya karşı kışkırttı. Barışın sağlanması için Ramo’yla evlenmesi gerektiğini öğrenen ve gözyaşlarına hakim olamayan Sibel, kararı kabul etmedi. Neco’dan verilen hükmü öğrenen Boz ise mahalleyi terk ederken ardında gözü yaşlı Fatoş’u bıraktı. İstanbul’un hükmü karşısında ne yapacağını şaşıran Ramo Fatoş’u, Neco’ya vermekten vazgeçtiğini aile meclisinde bildirdi. Ramo’nun kararından habersiz olan Boz, bu sırada Neco’nun karşısına çıkma hazırlığı yapıyordu. Boz, Neco’nun başına dayadığı silahla izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

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