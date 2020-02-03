Ramo 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceyhan ve Ramo kapışması: Kardeşe karşı kardeş

Ramo yeni bölümde, İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş, sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlamıştır. Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan’ı cezaevinden kaçırır. Nikah günü gelip çatar. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz’u arar. Gelip onu kurtarmasını ister. Diğer tarafta ise Ceyhan, Ramo’nun düğününü basar. Tıpkı Ramo’nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan’ı öldürecektir. Hasan ise olan bitenden habersiz, Ceyhan’ın kurduğu tuzağa düşmüş, tek başına ateş çemberinin arasında kalmıştır. Ramo çaresizce Ceyhan’la karşı karşıyadır.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo, 28 Ocak Salı akşamı heyecan dolu 3. bölümüyle ekrana geldi. Yavuz’un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilip, Adana’nın yönetildiği odaya götürüldü. Aile üyelerinin her yerde aradığı Ramo’yu, Fidan da Yavuz’u tehdit ederek bulmaya çalıştı. Barış isteyen Cihangir Bey’in kararı Ramo’ya açıklandı. Ramo, kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktı. Bunun tek yolu da eski usulde kız alıp kız vermekti. Ramo’nun Sibel’le, Neco’nun da Ramo’nun kardeşi Fatoş’la evlenmesini isteyen İstanbul’un kararına iki ailenin üyeleri de karşı çıktı. Ramo kararı kabul ettiği sırada Boz ve Fatoş’un aşkları ortaya çıktı.