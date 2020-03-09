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Ramo 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sibel, Neco ve Fidan'a ne olacak? Ramo'da kim vuruluyor?

DİZİ HABERLERİ  | 09.03.2020 01:06 | Son Güncelleme

Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun 9. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Sebahat'in duygusal konuşmasının izleyenleri derinden etkilediği Ramo'nun yeni bölüm fragmanında, Fidan ve Hasan'ın namlunun ucunda olduğu anlar gerilimi arttırıyor. Sibel'in Alpay'ın elinde olduğunu gören Ramo korkusunu gizleyemezken, sevdiklerini kurtarmak için neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte Ramo 9. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo'nun 10 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Ramo (5)

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, Alpay’ın saldırısından son anda kurtulmuştur. Ramo’yu kurtaran Yavuz, kartlarını açık oynamaya karar verir. Yavuz ve Ramo artık birlikte hareket edeceklerdir. Ancak Alpay’ın beklenmedik saldırıları sonucunda mahalle yangın yerine dönmüş, birçok kayıp verilmiştir. Hasan ve Şahin mahallede bir süre dirense de yakalanır ve rehin alınırlar.

Ramo (2)

Fidan da rehin alınanlar arasındadır. Neco’nun kendi yaptığı plan ters tepmiştir. Alpay onlara da saldırmış, Süleyman’ı almak istemiş ama başarılı olamamıştır. Sibel ve Neco rehin alınır. Alpay rehineler karşılığında Adana komisyonu ile pazarlık yapar. Rehinelerin hayatı bu yapılan pazarlığa bağlıdır. Halef ise Süleyman’ı saldırıların arasında kaçırmayı başarmıştır.

Ramo (6)

Halef’in aklında tek bir soru vardır. Ben kimim? Süleyman’dan kendi gerçeklerini öğrenmek ister. Süleyman’ın sakladığı geçmiş, onu kendi sonuna doğru götürmektedir. Alpay’ın rehinelerin hayatları için verdiği süre giderek azalmaktadır. Alpay komisyonun zaman kazanmak için kendisini oyaladığını anlayınca, harekete geçer. Zaman Ramo’nun aleyhine işler. Sevdiklerini kurtarmak için fazla vakti kalmamıştır.

Ramo (3)
BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım ile birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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